Не стоит отказываться от этого полезного продукта, если вы на диете, говорят эксперты.

Творог является калорийным продуктом, и многие отказываются от него от него отказываться во время похудения. Наоборот, сыр можно и даже стоит включать в диету для контроля веса, однако нужно знать, какой именно сыр выбирать, пишет Eatingwell.

Отмечается, что сыр содержит много полезных питательных веществ, в частности белка, который помогает насыщаться, а также кальций и фосфор, необходимые для крепких костей.

"Сыр добавляет блюдам вкуса, благодаря чему вы не чувствуете себя обделенными во время ограничения калорий", - объясняет диетолог Келси Сакманн.

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По ее словам, главное - знать, какие именно сыры выбирать и как правильно их употреблять. На эти пять видов сыра нужно обратить особое внимание, если вы хотите похудеть.

1. Кисломолочный творог

Это один из лучших сыров для похудения из-за высокого содержания белка. 1 чашка обезжиренного творога содержит 28 г белка - больше, чем другие сыры, говорит диетолог Мэнди Тайлер. Также этот творог помогает сохранять мышечную массу, что является ключевым для снижения веса.

Творог можно добавлять в выпечку, запеканки, блины, использовать как намазку на тосты, сочетать с ягодами для питательного перекуса.

2. Моцарелла

Этот сыр имеет низкую калорийность по сравнению с другими - 85 ккал на 30 г. Также в нем хорошо сбалансированы белки и жиры - 6 г белка на порцию. К тому же моцарелла бывает низкой жирности или обезжиренная.

Ее можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, сочетать с фруктами или хлебцами.

3. Фета

Польза сыра фета заключается в значительном количестве кальция, необходимого для здоровья костей. Фета имеет насыщенный вкус, поэтому достаточно небольшой ее порции. Кроме того, в этом сыре меньше калорий и жира, чем в других сырах (75 ккал на 30 г).

Фету целесообразно добавлять в салаты, запеченные овощи, пасту, использовать для соусов или намазок.

4. Швейцарский сыр

Этот вид сыра полезен благодаря большому количеству белка - 8 г белка на 30 г продукта. Также он содержит меньше натрия, чем большинство сыров (всего 53 мг на порцию).

Швейцарский сыр вкусный в сочетании с овощами, мясом, хлебцами. Его можно использовать в сэндвичах или салатах.

5. Рикотта

Рикотта готовится из сыворотки, поэтому она легче для пищеварения, к тому же этот сыр содержит 9 г белка на ½ чашки. Он также богат аминокислотами, которые помогают восстанавливать мышцы.

Рикотту можно использовать как намазку на тосты, добавлять в выпечку, пасту, десерты.

Чтобы выбрать сыр для похудения, обращайте внимание на сыры с высоким содержанием белка, который способствует насыщению и помогает контролировать аппетит.

Также будьте внимательны к жирности: сыр однозначно содержит жиры, поэтому стоит контролировать размер порции.

Стоит избегать чрезмерно переработанных сыров - плавленых, крем-сыров, которые содержат больше добавок и натрия, что может замедлить потерю веса.

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