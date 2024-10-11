Эти некогда популярные породы собак борются за свое существование.

Все больше людей заводят в семье собаку. Но в то время как некоторые породы достигают пика своей популярности, некоторые из ранее хорошо известных пород находятся на грани вымирания. Как пишет портал Scotsman, основываясь на данных британского Kennel Club, в настоящее время 32 породы "считаются уязвимыми", число их регистраций составляет меньше 300 в год.

1. Оттерхаунд, разновидность гончей, является британской породой, находящейся под наибольшим риском, согласно Kennel Club. В прошлом году было зарегистрировано всего семь особей по сравнению с 44 в предыдущем году, и считается, что во всем мире осталось всего 600 особей.

2. Скай-терьер. Эта порода обрела известность благодаря Бобби Грейфрайерсу, маленькому эдинбургскому псу, который 14 лет отказывался покидать могилу своего хозяина. Несмотря на это, они являются второй собакой, находящейся под угрозой исчезновения, всего 36 зарегистрировано в Британии 2020 году после небольшого подъема в предыдущие два года.

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3. Глен-оф-имаал-терьер находится на третьем месте с всего 36 регистрациями в 2020 году.

4. Бладхаунд. Характерная порода, изначально выведенная для выслеживания оленей, диких кабанов и, начиная со средних веков, людей. В прошлом году было зарегистрировано всего 36 бладхаундов.

5. Сассекс-спаниель. Известный своим энергичным темпераментом, сассекс-спаниель является одним из многих видов спаниелей Великобритании, находящихся в группе риска. В прошлом году было всего 44 регистрации, и не более 74 регистраций за каждый из последних 10 лет.

6. Ирландский водяной спаниель. Самая высокая из пород спаниелей Великобритании, Клуб собаководства получил всего 57 новых регистраций для ирландских водяных спаниелей в прошлом году.

7. Кинг-чарльз-спаниель. Еще в 2012 году ежегодно регистрировалось более 200 собак этой породы - сейчас их осталось всего 56. Их можно отличить от похожего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по немного меньшему размеру, короткой морде и вздернутому носу.

8. Гладкошерстный колли. Изначально выведенный для выпаса овец, гладкошерстный колли испытывал трудности в последнее десятилетие, так и не достигнув трехзначных чисел в какой-либо конкретный год. В прошлом году в Kennel Club было зарегистрировано в общей сложности 72 собаки.

9. Курчавошерстный ретривер. В то время как лабрадор-ретривер в настоящее время является самой популярной собакой в ​​Великобритании, его близкий родственник, не менее дружелюбный курчавошерстный ретривер, находится на грани исчезновения, с 55 регистрациями за последний год.

10. Филд-спаниель. Еще один спаниель из группы риска, филд-спаниель был выведен как выставочная собака и в прошлом году имел 69 регистраций, это самый высокий показатель с 2016 года.

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