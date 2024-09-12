Если вы не можете определиться в выборе своего первого домашнего питомца, ветеринары поделились своими предложениями.

Команда ветеринаров назвала лучшие породы собак для тех, кто впервые заводит питомца, так как для новичков выбор может быть сложной задачей, пишет The Mirror.

В видео, опубликованном одной ветклиникой, эксперты назвали разные породы собак, которые подойдут для тех, кто сталкивается с проблемой выбора впервые.

Один из ветеринаров порекомендовал собак смешанных пород, тогда как другие предложили той-пуделя, питбуля или ши-тцу. По мнению зооврачей, люди слишком боятся питбулей, хотя эта порода собак является очень любящей и подходящей для семьи.

"Я бы выбрал ши-тцу, потому что у моей мамы был ши-тцу, и он был ей отличной компанией, спал с ней каждую ночь. Они вместе преодолели проблемы со здоровьем", - заявил другой ветеринар.

Среди вариантов выбора еще оказалась порода чихуахуа.

Кроме того, один из ветеринаров отдельно назвал собаку, которую он бы точно никогда не завел — голдендудля (микс золотистого ретривера и пуделя). Все из-за их скверного характера.

Породы собак — полезные новости

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что существует топ-3 породы собак для людей, которые ненавидят убираться. Эти собаки практически не линяют, как, например, миниатюрный шнауцер.

Кроме того, будет полезно узнать, действительно ли собаки смешанных пород здоровее чистокровных. Ради поиска ответа на этот вопрос, было проведено исследование. Во внимание взяли три распространенных скрещивания пуделей и результаты удивили.

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