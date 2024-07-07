Способ с использованием двух ингредиентов для чистки ювелирных изделий позволит сэкономить время и деньги.

Наши ювелирные изделия, такие как кольца и ожерелья, которые мы носим ежедневно, подвергаются многим воздействиям в течение дня - от мыла и воды до загрязнения. Эти элементы могут сделать ваши драгоценные изделия тусклыми, поэтому крайне важно регулярно их чистить, чтобы сохранить их блеск. Однако не менее важно чистить эти предметы правильно, чтобы не повредить бриллианты, драгоценные камни или другие части, которые могут сдвинуться или потерять цвет, пишет Mirror.

Отмечается, что есть несколько способов почистить ювелирные изделия: вы можете заплатить за это ювелиру или приобрести специальное чистящее средство. Но правда в том, что вы можете так же легко украсить свои любимые предметы дома и сэкономить немного денег. Эксперт по чистке Синди Гарсия поделилась тем, как она чистит свои кольца, оставляя их блестящими. Она использует всего два ингредиента для чистки своих ювелирных изделий - и, вероятно, это вещи, которые у вас уже есть на кухонных шкафах.

"Чищу свои кольца только белым дистиллированным уксусом и мылом. Чтобы избавить вас от покупки средств для чистки ювелирных изделий. Это работает так же хорошо", - рассказала специалист. Видео дня

Сперва Синди кипятит чайник с водой и одновременно добавляет в чашку полный колпачок белого уксуса и немного жидкости для мытья посуды. Затем она опускает свои кольца в чашку, прежде чем залить ее кипятком.

"Оставьте кольца на 15 минут", - посоветовала Синди.

После того, по ее словам, надо взять зубную щетку, чтобы почистить кольца смесью, и вытереть их куском кухонной бумаги.

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