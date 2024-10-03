Также эксперт по бриллиантам рассказала, какие средства лучше не использовать для очистки украшений.

Если ваши кольца, серьги или другие ювелирные украшения начинают выглядеть не так, как раньше, можно воспользоваться несколькими домашними средствами, чтобы вернуть им блеск. Эксперт по бриллиантам Кайли Питт поделилась методом очистки, который она использует для удаления грязи и налета с украшений, передает Mirror.

"Использование ультразвукового очистителя - это эффективный способ очистки ювелирных изделий, особенно когда речь идет о тщательном удалении грязи и налета в труднодоступных местах. Убедитесь, что вы выбрали ультразвуковой очиститель, специально разработанный для ювелирных изделий. Избегайте использования этого метода для тонких изделий с деликатной оправой или не бриллиантовых драгоценных камней, таких как изумруд или опал", - советует эксперт.

Кайли Питт также советует использовать для очистки украшений мыло для посуды, ведь оно безопасное и мягкое.

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"Избегайте использования горячей воды, поскольку это может повредить драгоценные камни. Обязательно тщательно смывайте мыло и вытирайте украшения мягкой тканью. Это не только безопасно и эффективно, но и может сохранить блеск бриллиантов без риска их повреждения, а также сохранить блеск бриллиантов", - объясняет эксперт.

Кроме того, помощником в этом деле может стать пищевая сода, однако Питт предупредила, что ее стоит использовать только в некоторых ситуациях, ведь она может поцарапать покрытие ювелирных изделий. Соду лучше не использовать на деликатных украшениях или украшениях с драгоценными камнями.

В то же время она рассказала о пяти "советах" из соцсетей, которых бы она избегала. По ее словам, эти средства принесут больше вреда, чем пользы, для ваших украшений. Речь идет о соде, соленой воде, зубной пасте, лимонном соке и кетчупе.

"Хотя сода может очистить некоторые металлы, такие как медь, она может быть вредной для большинства ювелирных металлов и драгоценных камней. Кетчуп можно использовать для чистки и удаления потемнения с ювелирных изделий из меди, но он грязный, неэффективный и не подходит для других типов материалов. Соль имеет минимальные преимущества для чистки ювелирных изделий и неэффективна для удаления грязи и жира с ювелирных изделий - более того, она может вызвать коррозию и сделать темными металлы", - подчеркнула Питт.

Эксперт добавила, несмотря на то, что зубная паста хорошо удаляет поверхностную грязь с металлов, она содержит абразивные вещества, которые могут вызвать микроцарапины и повредить покрытие металлов.

"Кислотная природа лимонного сока может нанести губительный вред вашим изделиям, например, обесцвечивание и ослабление закрепления металла и драгоценных камней", - предупредила специалист.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, как сделать так, чтобы после стирки полотенца были мягкими. В частности они советуют использовать не много соды и стирать полотенца при температуре 60 градусов.

В то же время эксперт по уборке Бекки Рапинчук поделилась советами, которые сделают ваши носки снова белыми, как из магазина. По ее словам, во время стирки носки можно замочить в кислородном отбеливателе.

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