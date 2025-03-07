Оба вида фруктов имеют свои преимущества для здоровья.

В порции сушеных фруктов содержатся почти те же витамины и минералы, что и в их свежих аналогах. И те, и другие богаты клетчаткой и полифенолами - растительными соединениями с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые защищают организм от болезней. Однако сухофрукты содержат больше калорий и сахара, поскольку в процессе высушивания вода испаряется, что делает их более концентрированными. Между тем свежие фрукты содержат больше витамина C, пишет Verywellhealth.

У обоих видов фруктов свои преимущества для здоровья, однако, если нужно выбирать, то всё же свежие фрукты - лучший вариант, чем высушенные, благодаря более высокому содержанию воды, меньшей калорийности и отсутствию консервантов.

Основные различия между свежими фруктами и сухофруктами

Большее содержание сахара в сушеных фруктах. Во время высыхания влага испаряется, а концентрация природных сахаров повышается. Например, в 100 граммах свежего яблока содержится 10 г сахара, а в 100 г сушеного - 57 г.

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Более высокая калорийность сухофруктов. Из-за потери воды увеличивается калорийность по сравнению с таким же количеством свежих фруктов.

Содержание витаминов. Свежие фрукты содержат больше витамина C, который может разрушаться в процессе высушивания.

Преимущества сухофруктов

Высокое содержание антиоксидантов. Сушеные фрукты богаче клетчаткой и полифенолами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Улучшение качества питания. Люди, которые регулярно употребляют сухофрукты, обычно потребляют больше овощей, цельного зерна, морепродуктов и других полезных продуктов.

Снижение риска заболеваний. Регулярное потребление сухофруктов связывают с более низким индексом массы тела (ИМТ), меньшей окружностью талии и стабильным уровнем артериального давления.

Контроль уровня сахара в крови. Растворимая клетчатка в сухофруктах замедляет всасывание сахара, предотвращая его резкие скачки.

Удобство и долговечность. Сушеные фрукты долго хранятся и удобны для перекусов в дороге.

Преимущества свежих фруктов

Больше питательных веществ. Свежие фрукты сохраняют все свои природные ферменты и витамины.

Высокое содержание воды. Поскольку свежие фрукты на 80-90% состоят из воды, они лучше увлажняют организм.

Меньше калорий и сахара. Порция свежих фруктов больше по объему, но имеет меньше калорий, чем сушеные аналоги.

Отсутствие добавок. Некоторые сушеные фрукты содержат консерванты (например, сульфиты), тогда как в свежих их нет.

Лучшая сытость. Свежая пища дольше переваривается, что помогает контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Замедление пищеварения. Благодаря высокому содержанию воды свежая пища медленнее покидает желудок, что способствует лучшему усвоению полезных веществ.

Кому противопоказаны сухофрукты

Люди с диабетом. Сухофрукты содержат больше сахара, что может вызвать резкие скачки глюкозы в крови. Однако некоторые варианты - абрикосы, финики, чернослив - имеют более низкий гликемический индекс и могут быть лучше для диабетиков.

Те, кто контролирует вес. Сухофрукты очень калорийны, и ими легко переесть. Употреблять их следует небольшими порциями и выбирать варианты без добавления сахара.

Люди с чувствительностью к сульфитам. Некоторые сухофрукты содержат сульфиты для сохранения цвета и вкуса, что делает их противопоказанными для аллергиков. Стоит выбирать продукты без сульфитов.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 продуктах, в которых много клетчатки и которые полезны для пищеварения.

Врачи поощряют есть как можно больше клетчатки, которая содержится в продуктах растительного происхождения и проходит через пищеварительную систему в основном неповрежденной, помогая поддерживать здоровое пищеварение.

Также клетчатка регулирует уровень сахара в крови, уровень холестерина, а также способствует сытости, поскольку переваривается дольше. Поэтому ее нужно больше потреблять тем людям, которые стремятся похудеть.

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