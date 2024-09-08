По рангу уважения главной в комании является 20-летняя кошка Футаба, а директор компании - на втором месте.

Хотя иметь кота в офисе уже не новость, иметь сразу десяток - это уже что-то необычное. После того, как японская IT-компания Qnote взяла в офис свою первую кошку Футабу в 2004 году, она уже не могла устоять перед тем, чтобы "нанять" еще кошачьих, пишет SCMP.

Сейчас на компанию работают 10 хвостатых "сотрудников", которые живут прямо в офисе - большинство из них работают полный рабочий день - и компания отремонтировала свой офис так, чтобы разместить своих кошачьих работников. Здесь установлено 12 кошачьих туалетов, а также специальные полки для удобства котов.

Все коты формально имеют свои должности, например, "главный клерк", "менеджер", "аудитор" и "кошка-кресло". Руководителем кошачьего отдела является Футаба, которая в свои 20 лет является самым высоким по статусу лицом в компании, опережая даже человека-босса Нобуюки Цуруту.

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Офис также стал идеальным рабочим местом для 32 людей, которые наслаждаются общением с котами. Цурута, сам любитель кошек, сказал, что у многих сотрудников также есть кошки дома, и животные стали эффективным инструментом для привлечения новых сотрудников. По его словам, они также помогли уменьшить процент увольнений в компании.

Qnote специализируется на разработке веб-сайтов и приложений и считает любовь к котам главным требованием для кандидатов на работу. Сайт компании весь полон фотографиями котов.

Хотя Цурута признает, что коты немного мешают людям работать, но задержки не слишком большие. Зато пушистики создают в офисе домашнюю семейную атмосферу. Сотрудники добровольно по очереди заменяют лотки для кошачьих туалетов и кормят их, когда офис закрыт.

Другие "пушистые" новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, в начале августа крупнейший аэропорт Германии частично обесточил мышонок. Несколько часов один из терминалов сидел на аварийном питании, пока неисправность не ликвидировали.

Также мы рассказывали, что диверсантом, который повредил кабели связи на Олимпиаде в Париже, оказалась куница. Животное возмутилось, что кто-то проложил кабели на ее привычном маршруте для прогулок.

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