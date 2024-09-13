Некоторые из них являются частью нормы, тогда как остальные - указывают на проблемы у животного.

Всем известно, что коты постоянно спят, выбирая для этого все возможные места - диван, кухонную стойку, пол, принтер или ваши колени. Однако не все знают, почему именно пушистики так много спят, и как определить, нормальный ли режим у вашего любимца, пишет Daily Paws

Кот ведет ночной образ жизни

Одной из причин того, что пушистик много спит днем, может быть то, что ночью он охотится на воображаемых мышей. Их предки вели ночной или сумеречный образ жизни. Большинство одомашненных кошек имеют такое же расписание, как и человек, однако есть и индивиды, которые придерживаются древних привычек этого вида.

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Ваш кот сохраняет энергию

Кошки - хищники и, как и большинство из них, сохраняют энергию, отдыхая или спя, сохраняя время, когда они будут охотиться. Этот цикл сна/охоты не должен вызывать беспокойства.

Кот на самом деле не спит

Иногда коты просто "нажимают кнопку паузы" и погружаются в "кошачью дрему". Четверолапый может иметь частично или даже полностью закрытые глаза, но его уши или хвост время от времени могут двигаться. Скорее всего, он прислушивается к окружающей среде, готов начать действовать, и на самом деле совсем не спит.

Кот скучает

Когда нечем заняться, животные больше спят, чтобы заполнить свой день. Чтобы добавить ему развлечения, можно построить для него полки для лазания и разнообразные игрушки. Узнав, какие он любит больше, можно покупать такого же типа. Если у хвостатого будут варианты, как развлечься, он будет меньше спать от скуки.

Ваша кошка в состоянии стресса

Прятаться и быть менее активными - это инструменты, которые кошки используют, когда они напуганы или подвергаются стрессу. Если ваш кот прячется от семьи, общается только с одним членом семьи он может испытывать сильный стресс. Больше спать может быть его инструментом преодоления. Спросите своего ветеринара о том, как стресс влияет на вашу кошку. Возможно в этом любимцу нужна помощь.

Ваш кот болен или испытывает дискомфорт

Кошки прячутся и менее активны, когда они больны или чувствуют себя плохо. Если ваш кот проводит большую часть своего времени под кроватью или высоко на кошачьем дереве, ему может быть больно или неудобно.

Так, если ваша кошка имеет избыточный вес, она может быть не в состоянии много двигаться и будет много отдыхать, поскольку для движения требуется слишком много энергии. Ожирение у кошек является серьезной проблемой, которая может привести к болям при движении или эндокринным заболеваниям, требующим пожизненного лечения. Если вы не можете легко прощупать ребра своего кота, запишитесь на прием к своему ветеринару.

Ваша кошка приспосабливается к времени года

Переход на летнее время может быть причиной дополнительной дремоты вашего животного. Когда количество светового дня зимой сокращается, они также спят больше.

В целом сон и отдых до 20 часов в сутки является нормой для кошек. Если она чувствует себя хорошо, то давайте ей вздремнуть.

Интересные факты о животных

УНИАН рассказывал, почему кот не дает спать ночью и что с этим делать.

Ранее эксперт объяснила, почему кот мешает вам работать за компьютером. По ее словам, на самом деле домашний любимец пытается защитить вас от рабочей перегрузки.

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