Коты могут вести себя по-разному, поэтому иногда хозяева из них удивляются.

Когда перед котом закрывается дверь, то можно заметить, что он становится сильно раздраженным. Из-за этого коты могут начать царапать двери или даже атаковать их, мяукая. Эксперты рассказали, почему коты ненавидят закрытые двери и с чем это связано, пишет Live Science.

По словам специалистов, в таких случаях значительную роль играет как эволюция, так и сами хозяева домашних любимцев. Сертифицированный ветеринарный бихевиорист Карен Суэда говорит, что частично это связано с тем, что коты являются любознательными и боятся что-то пропустить.

"Это немного FOMO (Синдром упущенных возможностей - УНИАН). FOMO вроде: "Я не знаю, что на другой стороне, и я хочу пойти посмотреть и выяснить это", - объяснила Суэда. Видео дня

Отмечается, что коты от природы являются любознательными существами, поэтому им нравится следить за всем, что происходит на их территории, к которой они принадлежат. Благодаря такому контролю они выживали в дикой природе, однако это может привести к тому, что коты, к примеру, могут напасть на дверь, что для людей является странным.

"Коты любят контролировать доступ к пространству, жизненно важным базовым потребностям и территории. Это не делает их злыми. Это не делает их чем-то другим, кроме того, что они являются одновременно хищниками и жертвами, которые должны охотиться, чтобы выжить, но также должны чувствовать себя в безопасности в своей среде", - подчеркивает консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон.

Также известно, что коты любят внимание со стороны хозяев, однако закрытые двери их этого лишают. В частности, исследование 2017 года показало, что большинство кошек предпочитают проводить время с человеком, а не заниматься другими вещами, среди которых еда и игрушки.

Кроме того, по словам Джонсон, коты не понимают, что закрытая дверь - это временно.

"Они просто знают, что место, к которому они раньше имели доступ - где они чувствуют себя в безопасности, где им нравится спать, дремать, есть и т.д. - теперь внезапно забрали. Когда мы контролируем вещи для наших кошек, мы создаем стресс", - отметила она.

Для того, чтобы уменьшить тревожность своих любимцев, хозяева кошек должны поддерживать постоянный порядок там, где они имеют доступ, советует Джонсон. К примеру, если вы не хотите, чтобы кот заходил на кухню, не закрывайте доступ к ней только тогда, когда вам это нужно, лучше сделать вход недоступным постоянно.

Другие интересные факты о котах

Как сообщал УНИАН, исследователи выяснили, что поведение кошек может свидетельствовать об истинной личности их хозяев. Во время исследования сначала оценивали здоровье, благосостояние и образ жизни котов, а уже потом определяли связь между их поведением, демографическими особенностями хозяев и их качествами.

Также стало известно, что ожирение у кошек может помочь людям похудеть. По словам ученых, коты являются хорошей моделью для изучения ожирения у людей, с помощью которых можно стать здоровее.

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