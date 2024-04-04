Ветеринары объяснили, почему позволять собаке обнюхивать все вокруг так важно.

Вы, вероятно, часто застревали на прогулке с собакой намного дольше, чем ожидалось, из-за непрерывного обнюхивания вашим питомцем всего, что попадается ему на пути.

Как пишет HuffPost, хотя это может раздражать, особенно если вы спешите, исследования показывают, что важно позволить вашей собаке обнюхивать ради ее собственного благополучия. Кинологи даже предположили, что обнюхивание - это, по сути, форма социальных сетей для собак.

В целом собаки имеют более 100 миллионов сенсорных рецепторов в носу, тогда как люди имеют только 6 миллионов. Кроме того, часть мозга собаки, которая анализирует запахи, примерно в 40 раз больше, чем сопоставимая часть мозга человека.

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Отмечается, что обнюхивание является полезным сенсорным опытом для собак, предоставляя им умственную стимуляцию. Именно таким способом собаки узнают о своем окружении, узнают других собак, учатся и принимают решения.

Многие собаки получают стимуляцию от беготни или игр. Но для пожилых собак, у которых физическая активность может быть снижена, процесс обнюхивания очень сильно стимулирует ум и помогает им оставаться здоровыми и активными.

Также нюхание увеличивает частоту дыхания и может стимулировать гормональные и метаболические процессы в организме. Нюхание может даже принести пользу психическому здоровью собаки. Это может заставить их чувствовать себя более оптимистичными и снизить уровень гормона стресса кортизола, что также может уменьшить тревогу.

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