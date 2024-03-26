Некоторые породы собак имеют физические качества или характер, которые просто не подходят для семей с маленькими детьми.

Если вы решили завести в доме собаку, то можете столкнуться с нелегким выбором, ведь в мире существует более 220 различных пород собак, а также многочисленные помеси. К тому же, ваш образ жизни имеет огромное влияние на то, какой тип собаки нам подойдет лучше всего - поэтому к своему выбору нужно подходить очень внимательно.

В частности, как пишет портал Scotsman, некоторые породы собак имеют физические качества или характер, которые просто не подходят для семей с маленькими детьми.

1. Австралийская овчарка

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Австралийских овчарок изначально разводили для выпаса овец. Одним из способов контроля за стадом было покусать овцу за ноги, и так же эти собаки могут реагировать, когда бегают маленькие дети.

2. Веймаранер

Большая и красивая собака, выращенная для охоты на крупную дичь, веймаранер иногда не понимает собственной силы и может наслаждаться грубой игрой со своей человеческой семьей. Это не проблема, если речь идет о взрослых, но может быть проблемой для детей.

3. Борзая

Борзые - это порода, которая любит спокойствие и тишину. Постоянный шум и активность детей могут вызвать у них беспокойство.

4. Ши-тцу

Ши-тцу - деликатная порода, которая требует достаточно нежного обращения. Они также склонны мешаться под ногами, а это означает, что неосторожный ребенок может легко нанести им случайную травму.

5. Сенбернар

Из-за их огромного роста сенбернары непригодны для пребывания в окружении маленьких детей, которых они могут легко случайно свалить с ног.

6. Аляскинский маламут

Аляскинские маламуты являются отличным выбором для людей, которые любят много заниматься спортом со своими домашними животными, но им все быстро надоедает, а также они склонны к грубости. Они также очень ревностно защищают свою еду, что маленькому ребенку может быть трудно понять.

7. Чихуахуа

Чихуахуа маленькие, но могут быть довольно агрессивными, если вторгнуться в их личное пространство, и их легко травмировать - рецепт катастрофы для любознательных малышей.

8. Чау-чау

Чау-чау могут выглядеть как большие мягкие плюшевые мишки, но их могут раздражать дети, которые кричат и бегают, на что они потенциально могут агрессивно реагировать.

9. Акита

Акиты являются отличными защитниками семьи, но плохо реагируют на толкание и дразнение маленьких детей. Они также могут воспринимать новорожденного ребенка как угрозу их семье.

10. Пекинес

Еще одна маленькая собачка, которая компенсирует свой крошечный размер, тявкая и кусаясь, пекинес не будет хорошо реагировать на то, что дети вмешиваются в его игрушки или цепляются к нему.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых смердящих собачьих пород, которых лучше обходить стороной, если вы живете в квартире или просто очень чувствительны к запаху "псятины".

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