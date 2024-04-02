Отмечается, что выводы исследования подверглись тщательной проверке со стороны других экспертов в этой области.

Недавнее исследование показало, что собаки могут сопоставлять некоторые слова с предметами. Это позволяет предположить, что они могут понимать слова так же, как люди, пишет CNN.

Отмечается, что исследование было опубликовано в журнале Current Biology, и выводы исследования подверглись тщательной проверке со стороны других экспертов в этой области. И по словам ученых, это первое такое свидетельство активности мозга у животного.

Давно известно, что собаки могут выучить такие команды, как "сидеть", "стоять" или "принести", и могут реагировать на эти слова выученным поведением. А вот понять, насколько собаки улавливают существительные, было достаточно сложно.

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Как пишет CNN, чтобы понять языковые навыки собак, исследователи Лилла Мадьари и Марианна Борос решили повторить на собаках исследования, которые проводились на младенцах.

"Авторы исследования разработали эксперимент, в котором 18 владельцев собак произносили слова, обозначающие предметы, которые их собаки уже знали. Затем владельцы держали либо соответствующий объект, либо другой, в то время как маленькие металлические диски, прикрепленные к головам собак, измеряли активность мозга", - говорится в публикации.

В итоге ученые пришли к выводу, что полученная мозговая активность была такой же, как у людей в аналогичных экспериментах.

"Мы утверждаем, что собака понимает слово, и это означает, что при отсутствии объекта собака активирует так называемое ментальное представление", - отметила Борос.

Но истинная степень понимания собак до сих пор неизвестна даже авторам исследования, поскольку собаки реагировали на свои собственные игрушки и предметы, которые владельцы приносили в лабораторию, добавили в CNN.

Напомним, ранее эксперты назвали самые "вонючие" породы собак.

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