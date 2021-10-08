Около 50 разноцветных палаток взмыли в воздух, когда подул ветер.

В Китае около 50 торговых палаток взмыли в небо, когда поднялся сильный ветер.

Как отмечает Mail Online, все из-за того, что торговцы не закрепили их должным образом.

На кадрах, снятых 1 октября на мероприятии в Национальном геологическом парке Вугуншань - туристической точке в юго-восточной провинции Цзянси, видно, как десятки разноцветных палаток парят в небе словно воздушные змеи.

Инцидент произошел во время осенней Золотой недели - ежегодного китайского праздника, который длится от семи до восьми дней в начале октября.

Сотрудники туристической локации рассказали местным СМИ, что торговцы не смогли привязать свои палатки, и в результате сильный ветер поднял их в воздух. При этом аналогичное уже происходило 1 мая, и после того случая продавцов просили обеспечить надлежащую безопасность их торговых мест.

Ранее в Англии футболисты не могли разыграть угловой из-за сильного ветра. В США появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу Дональду Трампу, обнажив лысину. А в Германии из-за сильного ветра прекратила работу выставка ветроэнергетики.

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Автор: Катерина Комолова