Ветер обнажил лысый череп Трампа и выдал его секрет (видео)

Блогер показал, как ветер выдал секрет Трампа - странную прическу.

Появилось видео, как ветер в аэропорту испортил прическу президенту США Дональду Трампу, обнажив лысину.

Видео выложил на своей странице в Facebook российский блогер Рустем Адагамов.

"Ветер в аэропорту неудачно обнажил лысый череп американского президента. Теперь мы знаем, откуда и куда старина Трамп зачесывает", - говорится в его сообщении.

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Ранее журналист Майкл Вулф рассказал, почему у президента США Дональда Трампа такая прическа. В книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" он написал, что прическа Трампа — результат процедуры по пересадке волос. Об этом он якобы узнал со слов Иванки Трамп.

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — пишет Вулф.