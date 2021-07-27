В Киеве остановка влетела в троллейбус, из которого только вышли люди.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Инцидент произошел на Оболони. Из-за того, что конструкция была плохо закреплена, ее ветром вынесло на проезжую часть.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Люди успели выйти из троллейбуса.

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В Киевской городской администрации сообщили журналистам, что остановка и троллейбус принадлежат коммунальному предприятию "Киевпастранс". Кто понесет ответственность за произошедшее - неизвестно.

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Автор: Людмила Жерновская