В Германии выставка ветроэнергетики прекратила работу из-за сильного ветра
16:40, 13 сентября 2017Курьёзы
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Посетителей и участников эвакуировали с выставки из-за сильного ветра.
Пока не известно продолжит ли выставка работу дальше / globallookpress.com
Организаторы выставки Husum Wind 2017, посвященной энергетике и ветрогенерации, объявили о прекращении работы мероприятия из-за непогоды. Об этом сообщают "РИА Новости".
Ранее посетителей и участников эвакуировали с выставки из-за сильного ветра. Чуть позже начался ливень, который продолжает в настоящий момент.
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Организаторы предоставляют автомобили и автобусы для гостей выставки. Посетители уезжают с места ее проведения. Устроители мероприятия пока не уточняют продолжит ли выставка работу дальше.
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