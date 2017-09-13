В Германии выставка ветроэнергетики прекратила работу из-за сильного ветра

16:40, 13 сентября 2017
Курьёзы
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Посетителей и участников эвакуировали с выставки из-за сильного ветра.

Пока не известно продолжит ли выставка работу дальше / globallookpress.com

Организаторы выставки Husum Wind 2017, посвященной энергетике и ветрогенерации, объявили о прекращении работы мероприятия из-за непогоды. Об этом сообщают "РИА Новости".

Ранее посетителей и участников эвакуировали с выставки из-за сильного ветра. Чуть позже начался ливень, который продолжает в настоящий момент.

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Организаторы предоставляют автомобили и автобусы для гостей выставки. Посетители уезжают с места ее проведения. Устроители мероприятия пока не уточняют продолжит ли выставка работу дальше.

Как сообщал УНИАН, в Китае на километр дороги положили более 600 лежачих полицейских.

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Теги: #выставка ветроэнергетики#выставка в Германии