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В Англии футболисты минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра (видео)

14:02, 10 февраля 2020
Курьёзы
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Ветер мешал разыграть угловой / фото twitter.com/AdamFradgley

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Сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка. Игроки пытались установить его, но ничего не помогало - главный арбитр даже пнул газон, но и это не сработало.

Матч состоялся в Лондоне и совершился победой "Вест Бромвича" со счетом 2:0.

В воскресенье на Англию обрушился ураган Сиара - в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/час.

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