В Англии футболисты минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра (видео)
14:02, 10 февраля 2020Курьёзы
289 0
Сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка.
Ветер мешал разыграть угловой / фото twitter.com/AdamFradgley
В матче 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем" футболисты минуту не могли разыграть угловой из-за мощного ветра.
Читайте такжеАрбитр приостановила матч совета селфи с легендарным футболистом (видео)
Сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка. Игроки пытались установить его, но ничего не помогало - главный арбитр даже пнул газон, но и это не сработало.
Матч состоялся в Лондоне и совершился победой "Вест Бромвича" со счетом 2:0.
В воскресенье на Англию обрушился ураган Сиара - в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/час.
It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter