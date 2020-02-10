В Англии футболисты минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра (видео)

Сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка.

В матче 31-го тура Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Вест Бромвичем" футболисты минуту не могли разыграть угловой из-за мощного ветра.

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Сильные порывы ветра сдували мяч у углового флажка. Игроки пытались установить его, но ничего не помогало - главный арбитр даже пнул газон, но и это не сработало.

Матч состоялся в Лондоне и совершился победой "Вест Бромвича" со счетом 2:0.

В воскресенье на Англию обрушился ураган Сиара - в некоторых регионах страны скорость ветра превышала 144 км/час.