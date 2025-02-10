Этот ингредиент найдется практически у каждого в холодильнике, но некоторые даже не догадывались, что его можно совмещать с яйцами.

Яйца всегда были и будут чуть ли не идеальным вариантом как для завтра, так для обеда, полудника или даже ужина. Для их приготовления практически не требуется ни время, ни ингредиенты. И в последнее время набирает популярность именно яичница-болтунья.

Если ваши яйца в процессе приготовления получаются резиновыми, сухими, жесткими или рассыпчатыми, значит, вы готовите их неправильно, пишет Express. Сообщается, что идеальная яичница-болтунья должна быть воздушной, влажной, нежной, кремовой, ярко-желтой и с насыщенным вкусом яиц.

Чтобы улучшить текстуру и вкус яичницы, стоит попробовать добавить в классический рецепт один ингредиент, который есть в холодильнике у многих людей — греческий йогурт.

Видео дня

Добавление греческого йогурта не только улучшает текстуру и вкус, но и увеличивает содержание белка, что помогает дольше сохранять чувство сытости. Некоторые заменяют йогурт сливками, но сливки делают яичницу более тяжелой.

Ингредиенты (на одну порцию): 2 яйца, соль по вкусу, оливковое масло (extra virgin) и 1 столовая ложка греческого йогурта.

Приготовление начинается с того, что в миске вам необходимо взбить яйца с солью и одной чайной ложкой оливкового масла. Рекомендуется солить яйца заранее, так как это помогает сохранить влагу во время приготовления. Использование оливкового масла вместо сливочного придает яичнице насыщенность и делает ее еще более воздушной.

Разогрейте 1,5 столовые ложки оливкового масла на антипригарной сковороде на среднем огне в течение 30 секунд, затем добавьте взбитые яйца. Самое главное — не перегревайте сковороду, иначе яйца быстро пересохнут. Готовьте их на среднем огне, регулярно помешивая силиконовой лопаткой, пока масса не начнет схватываться, но оставаясь слегка влажной.

Снимите сковороду с огня, добавьте греческий йогурт и перемешайте, затем верните сковороду на слабый огонь на 20 секунд, продолжая помешивать.

Другие удивительные рецепты

Ранее УНИАН сообщал про корейский рецепт мега-хрустящих куриных крылышек, которые получаются лучше, чем в KFC. Уникальный насыщенный хруст достигается благодаря хитрому рецепту и одному ингредиенту, который есть практически на каждой кухне - кукурузному крахмалу.

Кроме того, существует рецепт пиццы, проверенный годами.

Даже если вы редко готовите, с этим процессом точно справитесь. Мы публикуем два варианта теста - с дрожжами и без. А начинку можно составлять по своему вкусу.

Вас также могут заинтересовать новости: