Ученые провели исследование, результаты которого многих могут удивить.

Мы привыкли к тому, что на варку яиц уходит от 4 до 10 минут в зависимости от того, кому как нравится — всмятку, вкрутую и так далее. Однако ученые сейчас выяснили, что идеальное вареное яйцо готовится более получаса... и для этого нам необходимо две кастрюли, пишет The Telegraph.

Хотя достижение идеальной консистенции белка и желтка кажется скорее искусством, команда итальянских исследователей утверждает, что они нашли идеальный рецепт с научной точки зрения.

Они обнаружили, что если яйцо перекладывать из кипятка в теплую воду каждые две минуты, можно достичь оптимальной текстуры, формы, вкуса, а также "питательного состава".

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Engineering, показало, что такой метод позволяет поддерживать идеальную температуру как для белка, так и для желтка на протяжении всего 32-минутного процесса приготовления.

Что еще нужно знать о приготовлении куриных яиц

Ранее УНИАН сообщал, как сварить яйцо с жидким желтком. Многие люди варят яйца, говорит он, так, что либо желток затвердел, то есть переваривают, либо белок слишком жидкий, когда его недоваривают. Поэтому шеф-повар рассказал, как сделать так, чтобы и желток, и белок были идеальными.

Кроме того, как приготовить яйца по-флорентийски. Это малоизвестное блюдо включает идеально сваренные яйца на подушке из обжаренного шпината, покрытые слоем сливочного густого голландского соуса.

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