Нужен один популярный ингредиент, а также особенная методика приготовления.

Хрустящие куриные крылышки – это популярная закуска, которая моментально будет нарасхват за любым столом. При этом, когда речь заходит о жареной курице, никто не делает ее лучше, чем корейцы.

Как пишет Parade, уникальный насыщенный хруст достигается благодаря хитрому рецепту и одному ингредиенту, который есть практически на каждой кухне - кукурузному крахмалу. Когда вы обмазываете курицу кукурузным крахмалом, молекулы крахмала разбухают и впитывают часть влаги, содержащейся в курице. Это покрытие действует как защитный барьер, который запечатывает соки и не дает мясу пережариться. Когда масло нагревается, вода из кукурузного крахмала испаряется, делая молекулы крахмала жесткими и хрупкими, что создает хрустящую корочку.

Как приготовить куриные крылышки с кукурузным крахмалом

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Есть два способа сухой и влажный. Какой из них использовать, зависит от того, как вы приправляете крылышки.

Сухой способ. Этот способ лучше всего подходит, если вы используете сухую натирку или просто приправляете крылышки солью и перцем. Натрите 1-1,5 кг куриных крыльев солью и перцем или смесью специй, затем обваляйте их в 1 стакане кукурузного крахмала. Разложите крылышки ровным слоем на проволочной подставке и оставьте их при комнатной температуре, пока крылышки не впитают крахмал и их поверхность не начнет выглядеть клейкой, примерно на 15 минут.

Мокрый способ. Если вы хотите замариновать крылышки, этот способ вам подойдет. Замаринуйте от 1-1,5 кг куриных крылышек в выбранном вами маринаде. Выньте курицу из маринада и взбейте 2 столовые ложки маринада с 1 стаканом кукурузного крахмала и 2/3 стакана воды. Обмакните курицу в кукурузно-крахмальную суспензию, давая излишкам стечь обратно в миску. Приступайте к жарке.

Обжарка. Разогрейте 5-8 см масла в воке на среднем огне. Обжаривайте куриные крылышки партиями, пока они не станут светло-золотисто-коричневыми, около 2 минут. Переложите их из масла на решетку, затем повторите с оставшимися крылышками. После того как вы обжарили все крылышки один раз, обжаривайте их снова партиями до румяной корочки, около 2-3 минут.

Как приготовить крылышки в фритюрнице. Используйте сухой способ, описанный выше, для куриных крылышек и жарьте их при 200 градусах в течение 20 минут, переворачивая на полпути. Дайте остыть в течение 5 минут, сбрызните растительным маслом и снова жарьте на воздухе в течение 5 минут.

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