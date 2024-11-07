Эти причины могут резко уменьшить интерес со стороны мужчины.

Часто бывает так, что на первом свидании вы очарованы мужчиной, чувствуете взаимное влечение, и всерьез рассчитываете на продолжение отношений. Однако вскоре после начала свидания он внезапно становится рассеянным, стремится побыстрее уйти, и вы понимаете – никакого второго свидания скорее всего не будет. Как пишет Нэнси Николс - автор бестселлеров о самопомощи, знакомствах и отношениях - в статье для YourTango, существует несколько распространенных причин, по которым мужчина может резко охладеть уже на первом свидании.

1. Она консервативна и ограничена

Консервативные, узколобые люди, отстаивающие только свою точку зрения, кажутся высокомерными и жесткими. Делиться своими знаниями – здорово, но попытки превзойти его заставят вас выглядеть контролирующей и трудной в общении.

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2. Она полностью завладела разговором

Монополизация вечера, безостановочная болтовня о себе, просто заставляет вас выглядеть эгоцентричной и скучной. Поощряйте своего спутника говорить и слушать то, что он вам говорит. Согласно исследованию 2014 года, мужчины находят привлекательными женщин, которые были более отзывчивы к ним, показывая, что они слушают.

3. Она наскучила ему

С другой стороны, не заставляйте своего спутника вести весь разговор. Если вы застенчивы, просто скажите об этом, и он, вероятно, поможет вам, направляя разговор. Будьте в курсе того, что происходит в мире, потому что, если единственное, что вы читаете, — это ваши электронные письма и социальные сети, вам может быть трудно внести свой вклад в значимый разговор.

4. Она превратила свидание в допрос

Оставьте свои контрольные вопросы для следующего свидания. Не спрашивайте, со сколькими женщинами он спал, почему он расстался со своей девушкой или почему он развелся. Не задавайте вопросов, которые касаются его доходов или имущества.

5. Она слишком много говорила о своем бывшем

Мужчина не хочет слышать о вашем бывшем парне/муже/любовнике. Это признак того, что вы живете прошлым и не готовы к новым отношениям.

6. Она казалась слишком нетерпеливой

Делайте ему комплименты, но не переусердствуйте. Не просите его номер телефона, не просите его написать ему на Facebook, не намекайте на второе свидание и не приглашайте его на ужин. Кроме того, нервное поведение заставляет вас выглядеть неуверенной в себе: не трогайте свое лицо, не крутите волосы, не смейтесь возбужденно, не хвастайтесь и не болтайте о себе.

7. У нее были нереалистичные ожидания

Не ходите на свидание, уже надеясь на второе свидание. У мужчин есть врожденный радар для женщин, которые нуждаются в отношениях и ищут их. Согласно исследованию Чикагского университета, мужчинам нравится волнение, которое возникает во время преследования.

8. Она измотала его своим присутствием

Не продлевайте свидание походами по барам. Не идите за ним домой, чтобы послушать музыку, и не приглашайте его к себе на ночной коктейль. Просто поцелуйте у двери и оставьте его желать большего.

9. Она слишком много выпила

Слишком много алкоголя развязывают вам язык и снижают ваши запреты. Если вы не можете ограничить себя двумя напитками, не пейте.

10. Она слишком рано вступила с ним в интимную связь

Не будьте с ним близки на первом свидании - исследование 2013 года подтверждает, что это может привести к отношениям, которые не перейдут за рамки случайных. Если вы согласны прыгнуть к нему в постель на первом свидании, он может подумать, что это уже вошло у вас в привычку, даже если это не так.

Ранее эксперт назвал самую привлекательную фразу на первом свидании, от которой женщины просто "не устоят на ногах".

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