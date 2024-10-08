То, как вы выглядите на свидании, не так важно, как вы можете себе представить.

Первое, о чем многие женщины переживают перед тем, как пойти на свидание, это то, как они выглядят – что надеть, какую прическу сделать. Но решающим фактором того, нравитесь ли вы мужчине, будет далеко не это.

Об этом пишет для портала Your Tango эксперт по свиданиям Эмбер Мэдисон. Так что же мужчинам нравится в партнерше? Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Experimental Social Psychology, это не цвет платья или прическа, а доброта и эмпатия.

На первых свиданиях мужчины чаще думают: Есть ли у нас темы для разговоров? Нравится ли мне проводить с ней время? Считаю ли я ее умной? Кажется ли она классной? Впишется ли она в мою жизнь?

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"Я путешествовала по стране и взяла интервью у более 1000 мужчин о близости, любви и свиданиях, и обнаружила, что самое главное, что отталкивает мужчин на свидании, – это плохое отношение", – отметила Эмбер Мэдисон.

Так, на вопрос "Что вас отталкивает на свидании?" 34% мужчин ответили "плохой разговор" – когда женщина говорит слишком мало или слишком много, рассказывает о драме в отношениях друзей или постоянно говорит о бывшем. Еще 16% заявили о плохих манерах, 35% – о плохой личности или плохом отношении. О чем-то другом говорили 14% респондентов.

Мужчина может узнать, кто вы на самом деле, учитывая то, о чем вы говорите на свидании. Неудивительно, что плохой разговор – одна из самых распространенных жалоб, которую они называют. Еще одно большое "нет" на первом свидании, согласно опросу, проведенному YouGov, это привести парня домой и сразу же знакомить с родителями.

Мужчинам также не нравится общаться с девушкой, которая интересуется только поверхностными вещами – например, сплетнями о знаменитостях. Большинство хотело бы, чтобы на первом свидании обе стороны задавали вопросы и делали свой вклад в то, чтобы узнать больше друг о друге.

Плохие манеры, которые отталкивают парней, включают грубость к официантам, проверку телефона, ожидание, что парень заплатит, и отсутствие слова "спасибо", когда он это сделает. Также многие мужчины жаловались на женщин, которые были хвастливыми, материалистичными, не имели чувства юмора или казались глупыми.

К категории "другое" мужчины относили чрезмерное употребление алкоголя, курение и общую несовместимость. Не обошлось без упоминаний о физических недостатках, но примечательно то, что речь шла не об инвалидности, а, например, о неприятном запахе изо рта или грязных зубах.

Так что то, как вы выглядите на свидании, не так важно, как вы можете себе представить. Гораздо важнее то, что и как вы говорите.

Женщина заставила мужчину сбежать со свидания через окно: что произошло

Ранее мы рассказывали историю, когда мужчина сбежал со свидания через окно в туалете. Свидание превратилось в кошмар, когда дело дошло до заказа блюд в баре.

Женщина решила угоститься устрицами. В общей сложности она съела 48 устриц, причем каждую высасывала с громким прихлебыванием, что очевидно очень не понравилось кавалеру. Завершить трапезу она решила блюдом из крабовых лепешек и красного картофеля, тогда как мужчина за все время заказал лишь один напиток.

Когда официант принес чек с немалой суммой, мужчина ушел в туалет, но так и не вернулся. Примечательно, что в сети женщина не получила поддержки, на которую рассчитывала, рассказывая свою историю.

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