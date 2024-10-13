Аспирант Стэнфордского гуманитарного центра рассказал, о чем именно нужно предупреждать женщин при первой встрече, чтобы произвести впечатление.

Первое свидание — это тот момент, когда многие наверняка могут испытывать небольшой стресс. Поэтому иногда важно знать о некоторых советах, которые позволят произвести впечатление и чувствовать себя более уверенно.

Аспирант Стэнфордского гуманитарного центра, продюсер, писатель Адам Гилад вспомнил о самой привлекательной фразе, которую только можно сказать на первом свидании, в своем материале для Your Tango. Эксперт вспомнил свое знакомство с одной из женщин в онлайне. Их первая встреча прошла великолепно, так как они обнаружили много общего. Поэтому, по его словам, уже через несколько часов они обнимались и целовались.

"Именно тогда я остановился, отстранился и произнес самую привлекательную фразу, которую только можно сказать на первом свидании: "Я не собираюсь переспать с тобой", - отметил он. И добавил, что, согласно статистике Исследовательского центра Пью, все больше людей воздерживаются от близости после первого свидания.

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Впоследствии Гилад объяснил ей, что он будет готов к интимному моменту только тогда, когда сможет взглянуть ей в глаза и сказать "Я люблю тебя" всем сердцем:

"Я говорил, что моя цель — узнать ее, а не просто залезть в ее соблазнительно обтягивающие штаны. Огонь нашего взаимного притяжения был вулканическим, и я хотел направить его в нужное русло, чтобы он мог подпитывать что-то, что могло бы длиться вечно, а не просто взорваться — и рассеяться".

Эксперт рассказал, что очень важно помнить — женщины на первом свидании вас не знают, даже несмотря на общение в интернете. У вас есть шанс показать, что вы серьезно относитесь к человеку, которым она является, а также продемонстрировать, что у вас есть стандарты, которым вы хотите проверить, соответствует ли она. Кроме того, Гилад предлагает радоваться, если у девушки есть собственные стандарты, ведь это качество приведет к более счастливым отношениям, подтверждают исследования 2017 года.

"Другими словами — они пока не знают, находятся ли они в безопасности. Что они действительно знают, так это то, что вы, вероятно, хотите их интимно, наверняка к концу вечера. Определенно в конце мифического "третьего свидания", - добавил он.

С самого начала Гилад рекомендует женщинам дать знать, каковы ваши приоритеты. Писатель заявляет, что первое свидание — это возможность поделиться взглядами на жизнь и то, что мы хотим заниматься в этой жизни. Главная цель этой фразы — "убрать близость с повестки дня на первом свидании", что позволяет женщине расслабиться на первом свидании.

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Ранее УНИАН сообщал, что пары, которые дают 5 обещаний, навсегда остаются вместе. Первое обещание, к примеру, такое - "я обещаю любить тебя каждый день"

Кроме того, мужчины признались, что их отпугивает на свиданиях: все сводится к одному. Часто они жалуются на "плохой разговор" – когда женщина говорит слишком мало или слишком много.

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