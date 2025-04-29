Лучше всего размещать орхидеи возле окна, выходящего на восток, посоветовал эксперт.

Президент и владелец Westerlay Orchids Тойне Овергааг рассказал, как ухаживать за орхидеей в домашних условиях, чтобы растение всегда радовало красивыми цветами, передает veranda.com.

"В отличие от неприхотливых паучьих растений или денежных деревьев, орхидеи требуют большего внимания, поскольку их потребности меняются в течение года, что может быть сложным для новых владельцев растений", - говорится в публикации.

По словам эксперта, ухаживать за орхидеями нужно немного научиться, но это того стоит, поскольку вы будете любить это великолепное растение долгие годы.

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Как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели: советы

Отмечается, что при правильных условиях и правильном уходе эти потрясающие растения могут процветать в вашем доме почти 20 лет. Вот какими экспертными советами и приемами по правильному уходу за орхидеями поделился Тойне Овергааг:

Используйте кору или смесь коры в качестве идеальной среды для выращивания, поскольку она легкая и быстро дренируется. Избегайте использования традиционной горшечной почвы или смесей, обычно используемых для других комнатных растений, поскольку они не отвечают уникальным потребностям орхидей.

Проверяйте корни вашей орхидеи еженедельно, чтобы узнать, нуждается ли она в поливе. Если они зеленые, а кора темная и влажная, полив можно отложить еще на несколько дней. Если корни выглядят серыми, а кора сухая, пора поливать. Летом и весной нужно чаще поливать и правильно сливать воду орхидеи, тогда как зимой орхидеи неделями обходятся без полива.

Орхидеям нужно достаточно яркого, непрямого света, чтобы они росли и цвели, поэтому лучше всего размещать их возле окна, выходящего на восток.

Удобряйте орхидею смесями, специфичными для конкретного вида, в период роста весной и летом. В зимние месяцы следует сократить или полностью прекратить удобрение, так как в это время рост растения замедляется.

Идеальный диапазон температур для орхидеи зависит от ее разновидности. Что касается влажности, орхидеи хорошо адаптируются к естественным условиям в вашем доме. Однако, если вы хотите иметь наиболее обильное цветение, подумайте о том, чтобы найти способы создания более влажной среды.

Большинство сортов орхидей цветут один раз в год, а цветы держатся в среднем от двух до четырех месяцев. После сезона цветения важно аккуратно обрезать орхидею, так как это позволяет растению иметь больше энергии для создания цветов. После обрезки внимательно следите за своей орхидеей и соблюдайте обычный режим ухода.

Если вы начинаете замечать, что ваша орхидея становится заболоченной, ломается или растение перерастает свой дом, вероятно, пришло время пересаживать. Начните с того, что выньте орхидею из старого горшка и осторожно удалите всю почву или кору. Добавьте кору и питательные вещества на дно большего контейнера, затем поместите орхидею в горшок, прежде чем слегка утрамбовать остальную кору вокруг корней.

В правильных условиях орхидеи будут давать потрясающие цветы и расти здоровыми, констатировали в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как понять, что орхидею нужно пересадить.

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