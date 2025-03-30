Для этой тренировки не понадобится высокотехнологичное оборудование, необходимо лишь немного места и решимости, отметил специалист.

Сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид рассказал, как быстрее сжечь жир на животе с помощью научно обоснованной эффективной тренировки, которая занимает всего 10 минут в день.

"Этот план тренировки разработан для сжигания жира на животе и укрепления всего корпуса, помогая вам быстрее увидеть и почувствовать результаты. Сочетание высокоинтенсивных упражнений с упражнениями на укрепление корпуса творит чудеса для сжигания жира и подтяжки живота. Последовательность и эффективность являются ключами к максимизации усилий за короткое время", - отметил специалист в своей статье для eatthis.com.

По его словам, для этой тренировки не понадобится высокотехнологичное оборудование, необходимо лишь немного места и решимости.

Видео дня

"Выполняйте каждое упражнение в течение указанного времени, быстро переходя от одного к другому с минимальным отдыхом. Вся процедура должна занимать всего 10 минут, что позволяет легко вписать ее в ваш ежедневный график", - добавил тренер.

Как ускорить сжигание жира на животе - 10-минутная тренировка

Вот какие упражнения входят в рекомендованную Тайлером Ридом тренировку:

подъем коленей в течение 45 секунд (фантастический способ повысить частоту сердечных сокращений, одновременно задействуя корпус);

планка "Джек" в течение 45 секунд (сочетает в себе работу корпуса с кардио, что делает ее эффективным упражнением для сжигания жира);

упражнение "велосипед" в течение 45 секунд (активируют весь корпус, одновременно улучшая вращательную силу; одно из самых эффективных движений для формирования рельефного пресса);

приседания с прыжками в течение 45 секунд (повышают частоту сердечных сокращений, одновременно задействуя корпус, ноги и ягодицы; помогают сжигать жир и укреплять нижнюю часть тела);

упражнение "русские скручивания" в течение 45 секунд (нацелены на косые мышцы живота, помогая определить стороны вашей талии);

упражнение "альпинисты" в течение 45 секунд (сжигают жир, укрепляя корпус, руки и ноги; улучшают выносливость сердечно-сосудистой системы);

обратные скручивания в течение 45 секунд (фокусируются на нижней части живота, области, которую может быть трудно проработать);

берпи в течение 45 секунд (одно из лучших упражнений для сжигания жира, сочетающее в себе силу и кардио для максимального сжигания калорий);

боковая планка на бедрах в течение 45 секунд на каждую сторону (укрепляет косые мышцы живота, корпус и плечи, одновременно улучшая устойчивость);

косые скручивания стоя в течение 45 секунд на каждую сторону (нацелены на боковые части корпуса, одновременно улучшая равновесие и координацию; упражнение эффективно для укрепления косых мышц живота, не нагружая поясницу).

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько нужно делать шагов в день, чтобы сжечь жир на животе.

Вас также могут заинтересовать новости: