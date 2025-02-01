Все, что вам нужно, - "простой, эффективный процесс для наблюдения и размышления", отметила эксперт.

Доктор философии, бывший клинический психолог и автор книги "Продуктивность без стресса" Элис Бойс дала совет, как ускорить успех и добиться большего в работе и жизни. По ее словам, помочь может 1-минутное ежедневное упражнение, пишет Inc.com.

Следует начать с самосовершенствования, заявила ученая:

"Это умножитель силы, который поможет превратить вашу тяжелую работу по самосовершенствованию в лучшую жизнь. Когда вы укрепляете свои навыки самосовершенствования, вы можете улучшить что угодно быстрее и проще".

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Как добавила доктор, все, что вам нужно, - "простой, эффективный процесс для наблюдения и размышления". Она посоветовала отслеживать свой прогресс - писать одно предложение в день, размышляя о том, чего вы добились за последние 24 часа в одной из четырех областей: образ мышления, рутина, навыки или достижения.

Без этого вы, скорее всего, оглядываетесь на свой прогресс только в моменты кризиса или неуверенности в себе, и не видите, как вы меняетесь со временем, объяснила Бойс.

"Как показывают многочисленные исследования, когда вы думаете о том, как вы учитесь, вы, скорее всего, получите лучшие результаты. Написание этого одного предложения в день - один из быстрых способов заставить метапознание работать на вас", - констатировали в издании.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 правил жизни, которых придерживаются самые успешные люди.

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