Специалисты советуют стирать такие подушки дважды в год.

Для тех, кто хочет иметь высокую, пушистую подушку с полностью натуральным наполнителем, подойдет именно перьевая. Однако такие подушки требуют постоянного ухода, чтобы оставаться свежими и пушистыми, пишет Real Simple.

По словам экспертов, перьевые подушки стирать очень просто, поэтому для этого вам не нужно будет прилагать много усилий.

В частности специалисты советуют стирать такие подушки дважды в год - чаще только тогда, если они загрязняются или начинают терять свою форму.

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"Но имейте в виду, что моющие средства могут начать удалять природные масла, которые защищают перья, поэтому лучше использовать самые мягкие моющие средства и стараться продлить время между стирками", - предупреждают в материале.

Как стирать перьевые подушки

Стиральная машина станет хорошим помощником в этом процессе, ведь она хорошо прополощет и выстирает их, чтобы удалить излишки моющего средства.

Перед стиркой проверьте швы и ткань на наличие маленьких разрывов. Если этого не сделать, то перья могут просто разлететься по всей стиральной машине.

Также перед началом стирки нужно вывести пятна с подушки. Нанесите специальное средство на пятна и оставьте его на 15 минут.

"Стирайте по две подушки за раз, чтобы сбалансировать стиральную машину и избежать потенциального повреждения машины. (Если у вас только одна подушка, положите одеяло или несколько тяжелых полотенец, чтобы сбалансировать нагрузку). Используйте мягкое моющее средство, деликатный режим и стирайте подушки в теплой воде, чтобы растворить грязь и копоть", - рекомендуют в Real Simple.

Как сушить перьевые подушки

При сушке перьевых подушек стоит убедиться, что они полностью высохли. Если этого не сделать, то влажные перья будут пахнуть затхлостью и со временем покроются плесенью и грибком.

Для этого вам понадобится сушилка для белья. Перед тем, как положить подушки в сушилку, вам нужно хорошо их встряхнуть, чтобы наполнитель равномерно распределился. Специалисты советуют сушить подушки на среднем режиме.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказала, как правильно пользоваться мешками для стирки. В частности она советует использовать мешки во время стирки нижнего белья и для тех вещей, которые могут легко зацепиться за другие предметы в стиральной машине.

Также эксперты поделились, как часто нужно менять подушки и почему это так важно. Один из экспертов рекомендует менять подушки каждые один-два года.

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