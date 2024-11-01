Мешок для стирки - очень удобное приспособление, о правильном использовании которого мало кто знает.

Многие знакомы с мешками для стирки, но не все знают, как ими правильно пользоваться, хотя они обеспечивают безопасный способ стирки более деликатных вещей (трусы, бюстгальтеры и так далее), защищая их от других предметов. Хотя существует и ряд других вещей, которые полезно стирать в таких мешочках, пишет Better Homes & Gardens.

Издание обратилось к эксперту Clorox в области стирки Мэри Гальярди. Женщина рассказала о ряде преимуществ мешков для стирки и о том, что именно можно в них стирать.

"Сетчатая ткань, из которой изготовлен мешок для стирки, позволяет моющему раствору циркулировать внутри и снаружи мешка, очищая деликатные вещи и защищая их от других предметов в загрузке. Это избавляет вас от необходимости стирать деликатные вещи отдельно и позволяет положить их вместе с остальным бельем, если температура загрузки и цвет одежды совместимы", - отмечает она.

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Вещи, которые вы точно должны стирать в мешках для стирки

Гальярди заявляет, что мешки нужно обязательно использовать при стирке нижнего белья. Она также рекомендует их использовать для всего, что может легко зацепиться за другие предметы в стиральной машине. Эксперт объясняет, что спортивные топы также выигрывают, если их положить в такой мешочек, как и вещи, которые могут запутаться или растянуться при стирке.

Если вы хотите постирать в стиральной машине более объемные вещи (например, свитера), не рискуя растянуть их и запутать, можно приобрести мешки больших размеров. Кроме того, в списке таких вещей также есть леггинсы.

Другие советы касаемо стирки

Ранее УНИАН сообщал про "лучшую температуру" для стирки постельного белья. Самое главное — забыть про 60 или 90°C.

Кроме того, почему никогда не стоит стирать полотенца с другими вещами.

"Хотите верьте, хотите нет, но стирка и сушка полотенец вместе с одеждой и постельным бельем может нанести гораздо больше вреда вашей одежде, чем вы думаете", - заявил эксперт.

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