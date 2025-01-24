Опытный садовод поделился лайфхаком, чем подкормить орхидею, чтобы она стала большой и красивой.

Большие орхидеи — это гордость многих садоводов-любителей, которые создают свои цветочные композиции вокруг этих ярких и эффектных цветов. Однако ухаживать за этим любимым растением, помогая его цветкам вырастать до впечатляющих размеров, может быть довольно сложно. Особенно это касается орхидеи, пишет Express.

Поскольку орхидеи родом из тропических климатов, они процветают при деликатном балансе света и влажности, который необходим для их потрясающего цветения. Один энтузиаст нашел простой способ стимулировать рост, используя кофе как природный источник необходимых питательных веществ...

Он заявил, что цветы могут оставаться на ветвях до шести месяцев. Цветы распускаются один за другим, на одном и том же дереве может образоваться много бутонов.

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Что нужно знать об этом способе

Для достижения оптимального результата эксперт советует смешать две чайные ложки молотого кофе с 400 миллилитрами горячей воды в мерной чашке.

По его словам, кофе содержит много белка, калия, магния. Кроме того, он особенно богат калием, который помогает растениям расти — от корней до цветов. После перемешивания смесь следует процедить через марлю, чтобы удалить кофейную гущу. После чего ее необходимо разбавить, использовав около 1,6 литра свежей воды.

Чтобы отпугнуть вредителей и предотвратить грибковые заболевания, эксперт рекомендует смочить ватный диск в растворе и протереть как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев орхидеи.

Другие новости об орхидеях

Ранее УНИАН сообщал, чем подкормить орхидею, чтобы она цвела. Садовод поделился простым лайфхаком, который заключается в использовании воды и лимона. С их помощью вы сможете стимулировать цветение орхидеи, укрепив растение в целом.

Кроме того, в сети часто распространяются лайфхаки, которые вскоре становятся вирусными и практически каждый пытается их повторить. Однако один из них может убить вашу орхидею.

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