Специалист по орхидеям дал советы, какую орхидею лучше выбрать новичкам и опытным цветоводам.

Какую орхидею лучше выбрать, если вы только начинающий цветовод? Где лучше всего поставить орхидею и в какой почве выращивать? На все эти вопросы ответил сотрудник по поддержке коллекций в Королевском ботаническом саду в Кью, специалист по орхидеям Арнау Рибера Торт, пишет Independent.

По его словам, в магазинах чаще всего продаются орхидеи-бабочки и бамбуковые орхидеи. За ними относительно легко ухаживать.

Как выбрать орхидею?

Начните с поиска ярких листьев и крепких корней — признаков того, что растение здорово.

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"Phalaenopsis (орхидеи-мотыльки) и dendrobium (орхидеи-бамбуковые) — отличный выбор для новичков благодаря своей выносливости и относительно простому уходу", - говорит эксперт.

Он советует поливать растение, когда почва подсохнет и держать ее более сухой зимой.

По словам цветовода, в есстетсвенных условиях орхидеи растут на деревьях, поэтому и дома их лучше всего держать в грубой коре и пдодобных материалах. Покупать их нужно в специальных магазинах.

Также, по словам Арнау, некоторые орхидеи можно купить для ванной комнаты.

"У орхидеи-драгоценности (Ludisia discolor) потрясающая листва, и она может стать прекрасным дополнением к ванной комнате. Она процветает в условиях немного более слабого освещения и извлекает пользу из повышенной влажности", - говорит эксперт

В то же время орхидеи-мотыльки и бамбуковые орхидеи подходят для обычных подоконников, где они могут наслаждаться более ярким светом. Они также могут процветать в ванной комнате, но если там достаточно света.

Только после того, как вы успешно вырастили фаленопсис или дендробиум, вы можете перейти к чему-то более сложному, например, к гибриду каттлеи, советует цветовод.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что делать с орхидеей, которая уже отцвела.

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