Вирусный лайфхак для орхидей может их убить: что советуют эксперты

В сети часто советуют использовать кубики льда для полива растений, но это противоречит естественным потребностям орхидей.

В мире садоводства довольно часто появляются вирусные лайфхаки, одним из таких является использование кубиков льда для ухода за орхидеями. Впрочем, опытные эксперты довольно скептически относятся к этому методу, пишет Green Matters.

Использование кубиков льда для полива орхидей - это новый тренд, который набирает популярность, но вызывает споры среди садоводов и экспертов. Основная идея метода заключается в том, чтобы постепенно обеспечивать растение влагой, избегая избыточного полива.

Как работает метод

Метод заключается в том, чтобы положить один или два кубика льда в горшок с орхидеей. Кубики тают, обеспечивая медленный и равномерный полив.

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Пользователи сети, такие как Карен Шилдс, отмечают, что их орхидеи прекрасно растут при таком поливе, а трюк позволяет избежать перелива, который может повредить корни.

Что говорят эксперты

Большинство орхидей происходит из тропических регионов, где они растут на деревьях и получают воду в виде теплого дождя. Кубики льда создают холодный шок для растения, что не соответствует их естественным условиям:

холодная вода может повредить нежные корни растения;

постоянное воздействие холода может привести к остановке роста или даже гибели орхидеи.

Эксперты, такие как Брэндон из The Huntington, советуют использовать теплую воду и поливать орхидеи после того, как корни станут серебристо-серыми - это сигнал об обезвоживании.

Марсель Бункамп, директор Just Add Ice, предложил способ со льдом как простое решение для полива орхидей. Исследования Университета штата Огайо подтвердили, что метод работает, но не без оговорок. При этом некоторые энтузиасты, утверждают, что метод был создан для коммерческого использования и не учитывает долгосрочных потребностей растений.

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