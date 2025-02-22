Всего 1 признак: Стив Джобс раскрыл, как заметить плохого лидера

Воспользуйтесь одной из лучших практик Стива Джобса, чтобы избежать плохого руководства.

Бизнесмен, основатель Apple Стив Джобс оставил после себя множество ценных мыслей о бизнесе и лидерстве. Одна из его самых проницательных цитат, которая касается эффективного управления, прозвучала в интервью для Fortune почти два десятилетия назад:

"Моя работа - не быть легким с людьми. Моя работа - сделать их лучше".

Эти слова отражают суть хорошего лидерства. Однако многие руководители не придерживаются этого принципа, не помогая своим подчиненным развиваться.

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Джобс понимал, что рост требует выхода из зоны комфорта, преодоления ограничений и ответственности, что побуждает к инновациям. Хороший руководитель поддерживает своих сотрудников, устраняет препятствия на их пути и помогает им добиться успеха. Когда этот подход работает, производительность значительно возрастает, а люди становятся более вовлеченными.

Подход Стива Джобса

Джобс считал своей задачей мотивировать людей достигать результатов, которые они сами считали невозможными. Он не стремился завоевать симпатию или создать атмосферу "принадлежности", а устанавливал высокие стандарты и помогал своим работникам стать лучшими в своем деле.

Его стиль руководства был требовательным и мог приносить невероятные результаты, если применялся правильно. В то же время важно понимать, что высокие ожидания могут вызвать как инновации, так и выгорание, если не сбалансировать их надлежащей поддержкой команды.

Чтобы избежать ошибок плохого лидерства, следует применять три ключевых принципа, которые отражают подход Джобса:

1. Четко определяйте ожидания

Сотрудники должны понимать, почему их мотивируют и к чему это ведет. Если цель понятна, люди более охотно принимают вызовы.

2. Предлагайте поддержку и обратную связь

Установление высоких стандартов должно сочетаться с предоставлением необходимых ресурсов и наставничества.

Важно регулярно предоставлять честную обратную связь, чтобы люди понимали, что они делают правильно и что нуждается в совершенствовании. Это позволяет им расти, не чувствуя себя подавленными.

Как и Джобс, руководители должны ставить амбициозные цели, стимулирующие развитие. Однако эти цели должны быть реалистичными, чтобы сотрудники чувствовали гордость за свои достижения, а не выгорали из-за чрезмерного давления.

3. Найдите правильный баланс

Главная особенность стиля Джобса - баланс между требовательностью и поддержкой. Руководитель должен мотивировать людей выходить за пределы своих возможностей, но в то же время демонстрировать уважение, сопереживание и заботу о благополучии команды.

Если вам удастся найти этот баланс, вы сможете стать действительно эффективным лидером.

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