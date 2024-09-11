Он советует в первую очередь признать, что конечная цель - быть свободным.

Предприниматель Шао Чун достиг финансовой свободы в возрасте 38 лет. Как пишет CNBC Make It, в течение восьми лет работы в Google он откладывал до 50% своей зарплаты на инвестиции. И именно это позволило ему создать значительный портфель стоимостью 2 миллиона долларов.

"Вы действительно можете достичь финансовой свободы, работая с девяти до пяти", - сказал Чун.

Вот четыре ключевых принципа, по которым он живет и которые позволили ему достичь финансовой свободы:

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Признайте, что ваша конечная цель - быть свободным. Первый шаг к финансовой свободе - намеренно стремиться к ней.

Активно работайте над увеличением своего дохода. По словам Чуна, необходимо найти способы увеличить свой активный доход.

Уменьшите свои траты. Если вы хотите свободы, вам действительно нужно быть дисциплинированным, добавил Чун.

Перестаньте торговать временем за деньги. По словам Чуна, это последний и наиболее важный шаг на пути к достижению финансовой свободы. Сделав его, необходимо начать инвестировать.

"Инвестируйте на долгосрочную перспективу, а не на краткосрочную", - добавил парень.

По его словам, также важно вкладывать деньги в то, что вы понимаете: "Если вы не можете объяснить инвестиции 6-летнему ребенку, эти инвестиции могут не подойти вам".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Уоррен Баффетт советует увеличить свою ценность на 50%.

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