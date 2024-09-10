Отмечается, что есть несколько выгодных вариантов для вложений.

Эксперты считают, что хотя курс валют почти не меняется, но ситуация на валютном рынке неоднозначная. При этом они отметили, что украинцы держат значительные сбережения в валюте – от 40 до 60 млрд долларов или от 1,65 до 2,5 трлн грн.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН заявили, что сейчас благоприятное время для покупки наличной валюты.

"Валютные ОВГЗ, в отличие от валютных депозитов, приносят хоть какую-то прибыль в условиях относительной стабильности курса", - объяснил Шевчишин.

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При этом Забловский добавил, что следует разделить сбережения и треть хранить в гривне на депозитах, а остальные средства – в долларах и евро

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что до конца год стоит ожидать медленной девальвации гривны к курсу 42,5-42,7 грн/доллар, поэтому в ближайшие три месяца депозиты и ОВГЗ в национальной валюте более выгодны.

В то же время все эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.

Курс долара в Украине - мнение экспертов

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл.

При этом он отметил, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00−41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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