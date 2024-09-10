Эксперты считают, что хотя курс валют почти не меняется, но ситуация на валютном рынке неоднозначная. При этом они отметили, что украинцы держат значительные сбережения в валюте – от 40 до 60 млрд долларов или от 1,65 до 2,5 трлн грн.
Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН заявили, что сейчас благоприятное время для покупки наличной валюты.
"Валютные ОВГЗ, в отличие от валютных депозитов, приносят хоть какую-то прибыль в условиях относительной стабильности курса", - объяснил Шевчишин.
При этом Забловский добавил, что следует разделить сбережения и треть хранить в гривне на депозитах, а остальные средства – в долларах и евро
В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что до конца год стоит ожидать медленной девальвации гривны к курсу 42,5-42,7 грн/доллар, поэтому в ближайшие три месяца депозиты и ОВГЗ в национальной валюте более выгодны.
В то же время все эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.
Курс долара в Украине - мнение экспертов
Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл.
При этом он отметил, что курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00−41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.