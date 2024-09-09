Уоррен, миллиардер и глава компании Berkshire Hathaway, который ранее делился советами по эффективному сбережению денег, на этот раз рассказал о простом методе, как можно увеличить свою ценность минимум на 50%.
Видео с советом Баффет опубликовал на LinkedIn. Его высказывание стало популярным после освещения на CNBC.
"Один простой способ стать как минимум на 50% ценнее, чем вы есть сейчас, - это усовершенствовать свои навыки коммуникации - как письменные, так и устные", - сказал Баффетт.
Глава компании отмечает, что даже самый высокий интеллект не принесет результатов, если вы не умеете эффективно делиться своими знаниями. Как он отметил: "У вас может быть вся умственная сила мира, но если вы не умеете ее передавать, это как подмигивать девушке в темноте - ничего не произойдет".
Баффет отметил, что сам сталкивался со страхом публичных выступлений в молодости, и если бы не курс публичной речи стоимостью 100 долларов, который он прошел после окончания Бизнес-школы Колумбии, его жизнь могла бы сложиться совсем по-другому.
До того, как пройти этот курс, он боялся публичных выступлений. Его "буквально тошнило", когда он думал о выступлении перед другими. Однако после 12-недельного обучения его коммуникационные навыки значительно улучшились, что стало важной составляющей его будущего успеха.
"Я просто продолжал это делать, и теперь вы не можете остановить меня, когда я говорю", - сказал генеральный директор.
Что известно об инвесторе
Баффет - человек, известный своей финансовой смекалкой и экономным стилем жизни. Он дал несколько советов, как можно экономить средства. Привычки миллиардера экономить деньги предлагают ценные уроки для всех, кто стремится улучшить свое финансовое положение.