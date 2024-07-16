Личности, которые хотят знать, как правильно жить в этом мире, не редко интересуются тем, как можно проработать уверенность в себе.
Как оказывается, такое качество можно развить 9 простыми способами, говорится на HackSpirit. По сведениям журналистов, в частности, чтобы стать увереннее, надо принять неудачу, то есть не зацикливаться на ней, а воспринимать как урок, который может чему-то научить, и двигаться дальше.
Что придает уверенности в себе:
- следует практиковать самоутверждение - напоминать себе о своих сильных сторонах, достижениях и навыках. Таким образом можно улучшить также и свою самооценку;
- нужно держать свою спину выпрямленной - язык тела, поза, которая свидетельствует об уверенности, может добавить веры в себя;
- надо ставить маленькие цели, которые можно достичь;
- стоит окружить себя позитивом;
- следует научиться любить себя;
- необходимо ухаживать за собой.
Кроме того, чтобы стать увереннее, надо верить в себя, а также выходить из зоны комфорта - то есть делать что-то необычное, то, о чем вы никогда и не думали.
Интересные новости - сегодня это стоит внимания
Ранее УНИАН узнал, как понять, что у вас низкий эмоциональный интеллект. По сведениям экспертов, в частности, о такой проблеме свидетельствует то, что человек плохо умеет слушать тех, кто рядом.