Чтобы быть уверенными в себе, в частности, следует выходить из зоны комфорта, выяснили журналисты.

Личности, которые хотят знать, как правильно жить в этом мире, не редко интересуются тем, как можно проработать уверенность в себе.

Как оказывается, такое качество можно развить 9 простыми способами, говорится на HackSpirit. По сведениям журналистов, в частности, чтобы стать увереннее, надо принять неудачу, то есть не зацикливаться на ней, а воспринимать как урок, который может чему-то научить, и двигаться дальше.

Что придает уверенности в себе:

следует практиковать самоутверждение - напоминать себе о своих сильных сторонах, достижениях и навыках. Таким образом можно улучшить также и свою самооценку;

нужно держать свою спину выпрямленной - язык тела, поза, которая свидетельствует об уверенности, может добавить веры в себя;

надо ставить маленькие цели, которые можно достичь;

стоит окружить себя позитивом;

следует научиться любить себя;

необходимо ухаживать за собой.

Кроме того, чтобы стать увереннее, надо верить в себя, а также выходить из зоны комфорта - то есть делать что-то необычное, то, о чем вы никогда и не думали.

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