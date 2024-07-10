Человек, у которого есть проблемы с уровнем эмоционального интеллекта, может не понимать, что чувствуют другие.

Непросто понять, как правильно жить в этом мире и взаимодействовать с людьми. По сведениям психологов, на коммуникацию влияет то, каким уровнем эмоционального интеллекта наделена личность. Эмоциональным интеллектом называют понимание собственных чувств, эффективное их выражение и управление ими, а также взаимодействие с чувствами других людей.

Низкий уровень эмоционального интеллекта можно заметить по семи типам поведения, сообщает HackSpirit. По сведениям издания, в частности, женщины с такой проблемой могут быть неэмпатичными - то есть не способными понять, что чувствует другой человек.

Как ведут себя люди с низким эмоциональным интеллектом - другие признаки:

человеку трудно управлять эмоциями - может бурно реагировать на мелкие проблемы;

человек плохо умеет слушать - хорошие слушатели не просто слышать слова, но и понимают их, сопереживают и реагирую так, как этого требует ситуация;

плохое восприятие невербальных сигналов, например, женщина может не понимать, когда ее собеседник скучает;

у человека может не получаться создавать глубокие эмоциональные связи, то есть отношения могут оставаться поверхностными;

оборонительная реакция на критику, есть трудности в принятии своей ошибки, нет понимания того, что критика - это возможность для будущего роста.

Кроме того, низкий эмоциональный интеллект может проявляться в том, что женщина не может адекватно и четко выражать свои чувства.

Видео дня

Интересные новости - сегодня это стоит прочитать

Ранее УНИАН выяснил, как понять, что человеку не хватает самоуважения. Эксперты сообщили, что о такой проблеме могут свидетельствовать 8 типов поведения, в частности, - отказ от своих увлечений, а также игнорирование голоса интуиции.

Вас также могут заинтересовать новости: