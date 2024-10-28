Десерт получается насыщенным, с хрустящими орехами и теплым ароматом специй.

Влажный и нежный кекс способен завоевать любой желудок. Имея базовый рецепт, можно добавлять к нему различные орехи, изюм, фрукты и ягоды, чтобы каждый раз получать новый десерт.

Как пишет Ехргеѕѕ, этот десерт получается насыщенным, с хрустящими орехами и теплым ароматом специй. Для приготовления понадобятся:

яйца - 4 шт;

сахар - 225 г;

молоко - 200 мл;

растительное масло - 200 мл;

мука - 300 г;

разрыхлитель - 20 г;

ванильный сахар - 5 г;

измельченные грецкие орехи - 1 ст.;

тертая морковь - 2 ст;

корица - 1 ч.л.

Разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму маслом или растительным маслом. Взбейте яйца с сахаром до бледной и пышной массы. Влейте молоко и масло, продолжайте взбивать до однородности.

Видео дня

Постепенно добавьте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Когда смесь станет однородной, добавьте орехи, морковь и корицу. Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

Вылейте тесто в форму и выпекайте 25-30 минут при 180°С. Дайте остыть в форме в течение нескольких минут, а затем доставайте. Когда десерт полностью остынет, посыпьте верх сахарной пудрой или покройте глазурью из сливочного сыра.

Что еще вкусного приготовить

Осень приносит с собой замечательные сезонные рецепты ароматной выпечки. Пирог с яблоком и корицей сочетает в себе два самых актуальных вкуса этого времени года во влажный и рассыпчатый десерт.

В холодные осенние дни хочется есть только уютную теплую еду. Шоколадно-банановый хлеб легко готовится и прекрасно подойдет к чашке горячего чая.

Также стоит попробовать приготовить шоколадный пирог без муки.

Вас также могут заинтересовать новости: