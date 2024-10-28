Влажный и нежный кекс способен завоевать любой желудок. Имея базовый рецепт, можно добавлять к нему различные орехи, изюм, фрукты и ягоды, чтобы каждый раз получать новый десерт.
Как пишет Ехргеѕѕ, этот десерт получается насыщенным, с хрустящими орехами и теплым ароматом специй. Для приготовления понадобятся:
- яйца - 4 шт;
- сахар - 225 г;
- молоко - 200 мл;
- растительное масло - 200 мл;
- мука - 300 г;
- разрыхлитель - 20 г;
- ванильный сахар - 5 г;
- измельченные грецкие орехи - 1 ст.;
- тертая морковь - 2 ст;
- корица - 1 ч.л.
Разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму маслом или растительным маслом. Взбейте яйца с сахаром до бледной и пышной массы. Влейте молоко и масло, продолжайте взбивать до однородности.
Постепенно добавьте сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Когда смесь станет однородной, добавьте орехи, морковь и корицу. Осторожно перемешайте лопаткой, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
Вылейте тесто в форму и выпекайте 25-30 минут при 180°С. Дайте остыть в форме в течение нескольких минут, а затем доставайте. Когда десерт полностью остынет, посыпьте верх сахарной пудрой или покройте глазурью из сливочного сыра.
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