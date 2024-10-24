Этот пирог готовится из простых ингредиентов и получается очень ароматным.

Осень приносит с собой замечательные сезонные рецепты ароматной выпечки. Пирог с яблоком и корицей сочетает в себе два самых актуальных вкуса этого времени года во влажный и рассыпчатый десерт.

Как пишет Ехргеѕѕ, любительница выпечки Дженефер Хмо поделилась в Facebook уютным вкусным рецептом, "в котором нуждается ваш осенний вечер". По ее словам, этот десерт не похож на большинство, поскольку включает ингредиенты, большинство из которых уже есть дома.

Рецепт является универсальным и дает пространство для экспериментов. Можно попробовать добавить орехи, глазурь или сливочный крем. Для приготовления нужны:

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мука - 190 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

сода - 0,5 ч.л.;

соль - 0,5 ч.л.;

корица - 1 ч.л.;

молотый мускатный орех - 0,5 ч.л.;

сливочное масло - 115 г;

сахар - 250 г;

яйца - 1 шт;

ванильный экстракт - 1 ч.л.

пахта - 125 мл;

яблоки Granny Smith - 2 шт.

Разогрейте духовку до 175°С, смажьте форму для выпечки и застелите пергаментом. В миске смешайте муку, пищевую соду, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.

В отдельной посуде взбейте размягченное сливочное масло с сахаром, пока смесь не станет светлой и пышной. По одному вбейте туда яйца, продолжая взбивать. Далее добавьте ваниль и пахту, перемешайте. Соедините жидкие и сыпучие ингредиенты. Сложите очищенные и нарезанные яблоки на дно формы. Сверху вылейте тесто.

Готовьте примерно 55 минут. Дайте кексу остыть в форме, прежде чем переместить его на решетку.

Что еще вкусного можно приготовить

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