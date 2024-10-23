Для него не нужно много ингредиентов и усилий.

Шоколадная выпечка очень популярна благодаря своему насыщенному вкусу и богатому аромату.

Кристина Марсильезе, шеф-повар и основатель Scientifically Sweet, поделилась с Ехргеѕѕ рецептом своего шоколадного торта, который "декадентский, вкусный и очень простой в приготовлении".

"Это рецепт, на который вы полагаетесь для особых случаев, званых ужинов или даже когда у вас в последнюю минуту гости в будний вечер. Он имеет роскошную текстуру, которая является такой мягкой и воздушной, но в то же время приятной на вкус и супершоколадной", - делится шеф-повар.

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По ее словам, пирог не требует муки, поскольку яйца и шоколад сбалансируют текстуру.

"При отсутствии муки этот пирог получает структуру из двух основных ингредиентов: яиц и шоколада. Яичные белки обеспечивают силу. Желтки помогают эмульгировать шоколад с белковой жидкостью, тогда как взбитые белки из яичных белков обеспечивают большую часть структуры и подтягивают, чтобы придать этому торту легкую и воздушную текстуру", - объясняет Кристина.

Для приготовления понадобятся:

черный шоколад 60-70% - 227 г;

соленое масло - 113 г;

яйца - 5 яйца;

сахар - 145 г;

какао - 3 ст.л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом округлую разъемную форму и застелите пергамент.

Шоколад и сливочное масло поместите в сотейник и на слабом огне прогревайте, пока не получите шоколадный соус. Оставьте охлаждаться.

Взбейте миксером яйца до пышной смеси. Добавьте сахар и продолжайте взбивать в течение 6 минут. Понемногу вливайте растопленный шоколад и осторожно вмешивайте лопаткой. Делайте это медленно, чтобы не осело тесто.

Вылейте смесь в подготовленную форму и выпекайте примерно 30 минут, пока пирог не поднимется и слегка потрескается на поверхности.

"Текстура этого торта настолько невероятна, что это почти трудно объяснить. Он плотный и насыщенный, но легкий и мягкий. Оно буквально тает во рту, а сверху появляется слегка хрустящая корочка для дополнительной текстуры", - объясняет шеф-повар.

Полностью охладите десерт в форме. Затем проведите ножом по краям и осторожно достаньте. Сверху украсьте какао-порошком и, по желанию, взбитыми сливками.

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