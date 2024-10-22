Для его приготовления достаточно смешать все ингредиенты и отправить кекс в духовку.

В холодные осенние дни хочется есть только уютную теплую еду. Шоколадно-банановый хлеб легко готовится и прекрасно подойдет к чашке горячего чая.

Приготовление этого десерта очень простое - достаточно смешать все ингредиенты и отправить кекс в духовку. Это делает рецепт идеальным даже для будних дней. На сайте BBC Food он получил много хороший оценок.

"Рецепт бананового хлеба Мэри Берри небольшой, но идеально сформированный и наполненный шоколадной стружкой. Вы можете удвоить этот классический рецепт хлебного торта, если у вас есть много бананов", - говорится в заметке.

Видео дня

Для приготовления понадобятся:

банан - 100 г;

молоко - 1 ст.л;

масло - 50 г;

мука - 75 г;

сахарная пудра - 75 г;

сода - 0,5 ч.л;

разрыхлитель - 0,5 ч.л.;

яйца - 1 шт;

стружка темного шоколада - 50 г +50 г для декора.

Разогрейте духовку 160C/140C вентилятор/газ 3. Форму для хлеба смажьте маслом и выстелите пергаментом.

С помощью вилки разомните очищенный банан в миске. Добавьте остальные ингредиенты, кроме шоколада, и взбейте миксером. По желанию можно добавить измельченные орехи в тесто.

Добавьте шоколадную стружку и ложкой выложите смесь в подготовленную форму. Разровняйте верх и выпекайте 40-45 минут. Выпечка должна подняться, стране отстать от стенок формы, а цвет измениться на золотисто-коричневый.

Оставьте его охлаждаться в форме 10 минут, а затем достаньте и положите на решетку.

Для украшения разломайте отложенный шоколад на кусочки и растопите его на водяной бане. Ложкой выложите растопленный шоколад в кондитерский мешок и украсьте кекс.

Что еще вкусного можно приготовить

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить тирамису без печенья савоярди. По рецепту Мэри Берри достаточно будет испечь тонкий бисквит. Кроме того, можно попробовать лимонный пирог.

Часто остается несколько кусков курицы, которые уже не хочется просто так доедать. В этом случае прекрасно подойдет этот рецепт пасты.

Вас также могут заинтересовать новости: