Для приготовления можно выбрать любые фрукты или ягоды.

Когда на улице ужасная жара, надо обязательно иметь дома банку мороженого. Однако оно содержит много сахара, что вредит здоровью и фигуре.

Известный шеф-повар Джейми Оливер раскрыл Express свой классический рецепт клубничного мороженого, но можно брать и малину, вишню, шелковицу, персик, чернику или ежевику.

Чтобы приготовить домашнее мороженое надо взять:

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клубнику - 600 г;

сахарную пудру - 100 г;

жирные сливки - 600 мл;

ваниль - 1 стручок или 1 ч.л.;

сгущенное молоко - одна банка (397 г);

безе - 50 г.

Удалите плодоножки из клубники, затем разрежьте ее пополам и поместите в кастрюлю на средне-медленном огне с сахарной пудрой и двумя столовыми ложками воды. Варите 10-15 минут. Далее процедите и протрите через сито. Смесь должна полностью остыть. Оставшуюся мякоть клубники можно добавить в кашу или йогурт, для мороженого она не понадобится.

В большой миске смешайте сливки с ванильным экстрактом и взбейте до мягкой пены. Добавьте сгущенное молоко, затем измельчите большую часть меренги и осторожно добавьте ее к смеси.

Переместите сливочную смесь в контейнер, который можно использовать в морозилке. Полейте сверху большей частью сиропа и осторожно перемешайте, чтобы сделать узор. Замораживайте по крайней мере 4 часа или до твердости. Там его можно хранить до трех месяцев.

Переместите мороженое из морозильной камеры в холодильник за 30 минут до подачи, Разложите мороженое в миски, а сверху положите клубнику, измельченное безе и капельку клубничного сиропа для подачи.

Какое мороженое выбрать

Во время лета самым популярным лакомством является мороженое с различными вкусами. Однако может ли оно быть частью здорового питания и влияет ли его вкус на питательную ценность, рассказали эксперты.

Диетологи рассказали, что будет с телом, если каждый день есть мороженое. По словам экспертов, еда влияет не только на ваше физическое здоровье, но и на психическое, поэтому мороженое может быть полезным для организма.

Другие диетологи отметили, что у мороженого есть удивительные преимущества для здоровья.

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