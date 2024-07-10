У мороженого есть удивительные преимущества для здоровья, особенно по сравнению с другими питательными сладостями.

Если вы собираетесь попробовать десерт, лучший выбор - это мороженое. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Диетологи говорят, что у мороженого есть удивительные преимущества для здоровья, особенно по сравнению с другими питательными сладостями. Так, две трети стаканчика молочного мороженого являются хорошим источником кальция, который делает кости и мышцы крепче.

Некоторые виды мороженого имеют около шести граммов белка на порцию, что сопоставимо с количеством этого вещества в яйце.

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"Сочетание белка и умеренного уровня жира также замедляет высвобождение сахара в кровь, что предотвращает резкие скачки глюкозы в крови, связанные с диабетом. Например, конфеты, такие как кислые патчи, имеют 0 граммов жира и практически не имеют белка или клетчатки.

По словам диетолога Шелли Боллс, мороженое господствует над другими менее питательными десертами. По ее словам, две трети стаканчика молочного мороженого содержит около 12 процентов от ежедневного рекомендованного количества кальция.

"Кальций - это, как правило, питательное вещество, которое не потребляется в американской схеме еды, поэтому это отличная новость, что когда мы решим насладиться сладким угощением, это также может обеспечить некоторые пищевые преимущества", - отметила эксперт.

В свою очередь Стефани Ван'т Целфден рассказала, что сочетание умеренного жира и белка в мороженом сделало его хорошим вариантом для диабетиков.

"Сочетание жира и белка с сахаром уменьшает содержание сахара в крови, в отличие от десертов с меньшим содержанием жиров, такими, как сорбет", - сказала диетолог.

Последние новости о мороженом

Ранее УНИАН рассказывал, как можно приготовить домашнее мороженое всего из двух продуктов. Вам понадобятся 200 г сливок жирных и 100 г сгущенного молока.

Сливки берите жирностью не менее 30% и хорошо охлажденные, прямо из холодильника. Сгущенное молоко можно использовать как белое, так и вареное.

Также УНИАН писал, что ваше любимое мороженое говорит о вас. Как оказалось, мороженое может рассказать о вашей личности.

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