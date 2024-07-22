Эксперты говорят, что мороженое может быть полезным для здоровья человека.

Во время лета самым популярным лакомством является мороженое с различными вкусами. Однако может ли оно быть частью здорового питания и влияет ли его вкус на питательную ценность, рассказали эксперты для Fox News Digital.

"Мороженое совершенно точно может быть частью здорового питания. Еда - это гораздо больше, чем калории, сахар и жир", - заверил консультант по фитнесу и питанию из Луисвилля, штат Кентукки, работающий в Fortune Recommends Health, доктор Крис Мор.

По его словам, иногда шарик мороженого может помочь справиться с тягой к сладкому, что может облегчить соблюдение целей здорового питания.

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В то же время нью-йоркский диетолог и основатель платформы Nutritious Life Кэри Глассман отметила, что мороженое должно быть "сознательным удовольствием".

"Мороженое, из-за содержания жира, является очень сытным удовольствием. Это означает, что вы должны иметь возможность съесть один рожок и все. Только будьте осторожны и не ныряйте в пинту с ложкой", - предупреждает диетолог.

Глассман говорит, что мороженое содержит незаменимую жирную кислоту C15:0.

"С15:0 связана с замедлением нашего биологического возраста на клеточном уровне. Она влияет на многочисленные пути долголетия, укрепляет наши клетки против возрастного разрушения и поддерживает здоровье сердца, метаболизма и печени в долгосрочной перспективе", - заверила специалист.

Какое лучше мороженое выбирать: ванильное или шоколадное?

"С точки зрения питательных веществ, шоколадное и ванильное мороженое относительно похожи. Более важными факторами, на которые следует обратить внимание, являются качество и используемые ингредиенты, а также ингредиенты внутри мороженого, такие как конфеты, карамель и т.д. - которые обычно добавляют больше калорий, сахара и насыщенных жиров", - подчеркнул Мор.

Глассман также соглашается со словами Мора и добавляет, что вместо того, чтобы сравнивать шоколад с ванилью, нужно обращать внимание на "тип и качество мороженого".

"Вы должны тщательно проверять этикетки с ингредиентами. Ищите продукты, изготовленные преимущественно из настоящих ингредиентов, таких как сливки, молоко, какао и ванильные бобы. Многие виды мороженого содержат всевозможные вредные примеси, такие как красители и камеди", - объяснила диетолог.

По словам Глассман, одним из способов сделать употребление мороженого максимально полезным для здоровья является поиск ингредиентов самого высокого качества. Также человек может "добавить в мороженое питательные добавки, такие как немного темного шоколада, измельченные орехи или свежие фрукты - и, самое главное, наслаждаться им".

В свою очередь Мор назвал другой способ сделать употребление мороженого максимально полезным для здоровья.

"Чтобы сделать мороженое немного полезнее, добавьте свежие фрукты или орехи сверху - или, еще лучше, снизу - и используйте мороженое как топпинг, а не как основу. Это отличный способ повысить питательную ценность, но при этом сохранить вкус мороженого", - сказал диетолог.

Несмотря на то, что оба вкуса мороженого похожи по содержанию питательных веществ, эксперты отметили, что отдают предпочтение одному из них.

"То, что вы делаете большую часть времени, всегда важнее, чем то, что вы делаете время от времени. Я всегда любил ваниль, но недавно стал большим поклонником шоколадной основы. Тем не менее, большие опросы показали, что ваниль является более популярным выбором", - отметил Мор.

Однако Глассман добавила, что является "шоколадным человеком вообще", однако не тогда, когда речь идет о мороженом.

"Когда дело доходит до мороженого, я предпочитаю настоящее высококачественное ванильное", - заверила она.

Другие интересные факты о мороженом

Ранее диетологи рассказали, что будет с телом, если каждый день есть мороженое. По словам экспертов, еда влияет не только на ваше физическое здоровье, но и на психическое, поэтому мороженое может быть полезным для организма.

Другие диетологи отметили, что у мороженого есть удивительные преимущества для здоровья по сравнению с другими питательными сладостями. По их словам, две трети стаканчика молочного мороженого является хорошим источником кальция, что делает кости и мышцы сильнее.

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