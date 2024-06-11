От порции мороженого летом не откажется, наверно, ни один человек. А если приготовить этот восхитительный десерт самостоятельно, то магазинный продукт вы уже не захотите. Мы расскажем, как сделать домашнее мороженое из минимума ингредиентов.
Домашнее мороженое со сгущенкой
Ингредиенты:
- сливки жирные - 200 г;
- сгущенное молоко - 100 г.
Сливки берите жирностью не менее 30% и хорошо охлажденные, прямо из холодильника. Сгущенку можно использовать как белую, так и вареную.
Холодные сливки взбейте миксером на больших оборотах до кремообразного состояния. Затем аккуратно смешайте со сгущенкой до однородности. Разложите домашнее мороженое по формочкам, накройте пленкой или крышкой и поставьте в морозилку. Примерно через 3-5 часов десерт застынет.
В этот рецепт можно добавлять любые ингредиенты по вкусу - бананы, какао, кокосовую стружку. Если используете сладкие фрукты, то уменьшите количество сгущенки.
Домашнее клубничное мороженое
Ингредиенты:
- сливки - 500 мл;
- клубника - 150 г;
- сгущенка - 350 г.
Миксером взбейте холодные сливки до воздушности. Добавьте сгущенкой пробейте смесь еще раз. Клубнику промойте и нарежьте мелкими кусочками. Или перебейте миксером, если хотите сделать десерт однородным. Добавьте ягоды в общую массу и тщательно перемешайте. Переложите смесь в широкую форму с крышкой и оставьте домашнее мороженое с клубникой остывать на 5 часов.
Домашнее мороженое из йогурта
Ингредиенты:
- греческий йогурт (без наполнителя) - 120 г;
- сладкие фрукты - 350 г;
- мёд - 80 г.
Хорошо подойдут к этому рецепту груши, дыня, манго, бананы. Фрукт почистите и нарежьте кубиком. Поставьте в морозилку на пару часов. Йогурт с медом и замороженными фруктами взбейте до однородности блендером. Выложите массу в формы и поставьте в морозилку еще на 1-2 часа.