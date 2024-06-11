Домашнее мороженое из двух ингредиентов получается таким вкусным, что магазинное с ним не сравнится.

От порции мороженого летом не откажется, наверно, ни один человек. А если приготовить этот восхитительный десерт самостоятельно, то магазинный продукт вы уже не захотите. Мы расскажем, как сделать домашнее мороженое из минимума ингредиентов.

Домашнее мороженое со сгущенкой

Ингредиенты:

сливки жирные - 200 г;

сгущенное молоко - 100 г.

Сливки берите жирностью не менее 30% и хорошо охлажденные, прямо из холодильника. Сгущенку можно использовать как белую, так и вареную.

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Холодные сливки взбейте миксером на больших оборотах до кремообразного состояния. Затем аккуратно смешайте со сгущенкой до однородности. Разложите домашнее мороженое по формочкам, накройте пленкой или крышкой и поставьте в морозилку. Примерно через 3-5 часов десерт застынет.

В этот рецепт можно добавлять любые ингредиенты по вкусу - бананы, какао, кокосовую стружку. Если используете сладкие фрукты, то уменьшите количество сгущенки.

Домашнее клубничное мороженое

Ингредиенты:

сливки - 500 мл;

клубника - 150 г;

сгущенка - 350 г.

Миксером взбейте холодные сливки до воздушности. Добавьте сгущенкой пробейте смесь еще раз. Клубнику промойте и нарежьте мелкими кусочками. Или перебейте миксером, если хотите сделать десерт однородным. Добавьте ягоды в общую массу и тщательно перемешайте. Переложите смесь в широкую форму с крышкой и оставьте домашнее мороженое с клубникой остывать на 5 часов.

Домашнее мороженое из йогурта

Ингредиенты:

греческий йогурт (без наполнителя) - 120 г;

сладкие фрукты - 350 г;

мёд - 80 г.

Хорошо подойдут к этому рецепту груши, дыня, манго, бананы. Фрукт почистите и нарежьте кубиком. Поставьте в морозилку на пару часов. Йогурт с медом и замороженными фруктами взбейте до однородности блендером. Выложите массу в формы и поставьте в морозилку еще на 1-2 часа.

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