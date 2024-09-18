Он отличается ярким кофейным ароматом и вкусным кремом.

Приготовление идеального кофейного торта может показаться сложным, но с правильным рецептом это просто. Кулинарный блогер Шарлотта Оутс поделилась своим "легким и вкусным" десертом.

Как пишет Ехргеѕѕ, на создание этого торта Оутс вдохновило большое количество кофейных пирожных, которым не хватало насыщенного вкуса. Поэтому она придумала более ароматную версию.

Для его приготовления потребуются:

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растворимый кофе - 3 ст.л.;

мука - 200 г;

разрыхлитель - 2,5 ч.л;

сахар - 220 г;

масло или маргарин - 220 г;

яйца - 4 шт;

молоко - 2 ч.л;

соль - щепотка.

Для этого десерта надо сделать насыщенный кофейный масляный крем. Ингредиенты для него также просты:

сливочное масло - 200 г;

сахарная пудра - 400 г;

экстракт ванили;

растворимый кофе - 8 ч.л.;

кипяток - 4 ч.л;

молоко для желаемой консистенции.

Разогрейте духовку до 160 и выстелите две круглые формы диаметром 20 см пергаментом для выпечки.

Соедините все ингредиенты для торта в большой миске и перемешайте с помощью миксера или вручную на низкой скорости до однородности. Распределите смесь между двумя подготовленными формами и поставьте их в духовку примерно на 30 минут или пока шпажка, вставленная в середину, не выйдет чистой.

После выпекания выньте коржи из духовки. Дайте им остыть в формах примерно 10 минут, прежде чем вынуть и переложить на решетку для полного остывания.

В это время готовим масляный крем. Смешайте растворимый кофе с кипятком и дайте остыть. В большой миске взбейте масло и ванильный экстракт на низкой скорости. Добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать на низкой скорости, пока масса хорошо не смешается и не станет однородной. Ваш крем должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было намазать. Если он загустел, то добавьте немного молока.

Чтобы собрать торт, поместите нижний слой кофейного бисквита на сервировочную тарелку и равномерно распределите кофейно-масляным кремом. Затем положите верхний слой и снова покройте сверху кремом. Используйте любые остатки крема, чтобы украсить десерт.

Что еще приготовить вкусного

Рецепты шоколадного пирога также не обязательно должны быть долгими, сложными или даже требовать использования духовки. В частности, их можно приготовить из трех ингредиентов в аэрогриле.

Также УНИАН рассказал как приготовить простой банановый хлеб от Мэри Бери.

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