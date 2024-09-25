Его можно приготовить с бренди или ванильным экстрактом.

Известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом своего шоколадного мусса с ноткой бренди.

Как пишет Mirror, этот очень вкусный десерт содержит всего пять ингредиентов и его можно взбить менее чем за час. Просто учитывайте, что нужно дополнительное время для застывания мусса в холодильнике. Также можно заменить бренди на другой алкоголь или ванильный экстракт.

Для приготовления мусса понадобятся:

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пористый шоколад - 225 г;

жирные сливки - 150 мл;

бренди - 1 ст.л;

яйца - 3 шт;

кубик масла.

Добавьте поломанный шоколад в миску и поставьте над кастрюлей с кипящей водой. Дайте ему медленно растаять, но следите, чтобы температура не была слишком высокой.

Добавьте масло, бренди и яичные желтки по одному и перемешайте, пока смесь не соединится. Отставьте эту миску в сторону, чтобы она немного остыла. Если на этом этапе температура слишком высокая, у вас будет шоколадная яичница.

Тем временем взбейте яичные белки до крепких пиков. Теперь осторожно добавьте их в шоколадную смесь;, а также взбитые сливки. Осторожно перемешайте, чтобы масса соединилась, однако не потеряла свою воздушную текстуру.

Поместите десерт в стаканы, порционные пиалы или же в одну большую тарелку и поставьте в холодильник для застывания. Кроме того, вы можете заморозить этот десерт на месяц.

Если вы хотите выглядеть невероятно изысканными и произвести впечатление на гостей, вы можете посыпать свой мусс сахарной пудрой перед подачей или украсить сверху стружкой молочного или белого шоколада, но это совсем необязательно.

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