Нужно всего лишь добавить правильное количество газированной воды в тесто.

Горячие панкейки, политые маслом или вареньем – идеальное блюдо для завтрака. При этом благодаря простому лайфхаку с добавлением одного ингредиента блинчики у вас всегда будут получаться мягкими и пушистыми.

Как пишет Mirror, весь секрет – в добавлении одного ингредиента, который раз и навсегда избавитвас от плоских, неаппетитных блинов. И этот ингредиент - обычная газированная вода.

По словам экспертов, если добавить газированную воду в тесто из расчета пять столовых ложек на порцию из четырех блинов, то пузырьки, содержащиеся в газированной воде, проникнут в тесто, расширяясь при приготовлении, и придадут блинам мягкость и сделают их вкус легким и восхитительным.

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Это также подтверждает Крис Сандерс, эксперт по гидратации в компании Radnor Infusions, отмечая, что газированная вода сохраняет шипучесть очень долго, поэтому при контакте с теплом она образует маленькие пузырьки в смеси для жарки, создавая пушистые блинчики.

Интернет-комментаторы высоко оценили эту идею, а некоторые из них заявили, что этот рецепт стал их любимым рецептом для приготовления панкейков.

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