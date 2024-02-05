Это идеальный рецепт для тех, кто любит интересные и новые вкусы.

Телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим "легким, пышныи и невероятно вкусным" рецептом панкейков, которые можно приготовить дома.

Как пишет издание Mirror, этот рецепт пригодится, так как до Масленичного вторника, отмечаемого в большинстве христианских стран, осталось менее двух недель. Это мероприятие, которое проходит 13 февраля, приурочено к началу Великого поста в Пепельную среду.

Чтобы приготовить невероятные панкейки от Гордона Рамзи надо взять:

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мука - 150 г;

разрыхлитель - 1 ч. л;

яйца - 3 шт.;

вода - 75 мл;

пахта - 120 мл;

бананы - 2 шт.;

Подсолнечное масло;

сахар - 50 г;

соль - щепотка

сливочное масло.

Просейте муку с разрыхлителем в миску и добавьте соль. В отдельной тарелке взбейте три яйца и влейте их в муку. Эту смесь надо перемешать до однородности, чтобы не было комочков. Смешайте воду и пахту. Добавьте половину жидкости в мучную смесь и взбейте до однородной массы. Далее влейте оставшуюся жидкость и продолжайте взбивать.

Жарить нужно на сковороде с антипригарным покрытием, смазанной маслом, по 1,5 минуты с каждой стороны.

Далее в кастрюлю добавьте сахар, а когда он подрумянится, снимите посуду с огня, положите к нему кусочек масла и верните на плиту. В этот соус добавьте порезанные бананы. При желании можно добавить немного рома. Есть панкейки Рамзи советует именно так.

Другие рецепты Гордона Рамзи

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