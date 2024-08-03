Также он порекомендовал, как переворачивать такой сэндвич.

Тосты, сэндвичи и бутерброды - это очень популярный формат завтрака или перекуса. Едва ли не у каждого есть свой вариант их приготовления.

Шеф-повар Джеймс Лемпри поделился в TikTok, как достичь невероятного хруста. Для этого он использовал кулинарный прием.

"Я научу вас кулинарному приему, который поможет вам приготовить бутерброды с сыром на гриле. Сначала намажьте хлеб майонезом, а не маслом. Это поможет ему идеально приготовиться, не подгорая. Теперь самая легкая часть: положите майонезом вниз и добавьте сыр. Положите второй хлеб сверху".

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Также он порекомендовал, как переворачивать такой сэндвич. Если это делать лопатками, то две части могут распасться в разные стороны. Но есть идеальный выход. Подхватите тост лопаткой и переверните сковородку так, чтобы накрыть ею тост сверху - с не поджаренной стороны. Прижимая тост ко дну сковородки переверните их вместе и верните на огонь.

"Я делаю это так долго, что это лучший способ сделать сыр на гриле", - написал один из пользователей.

Другие комментаторы также были в восторге и нахваливали метод шефа. Однако были и те, кому не понравился метод переворачивания бутерброда. Они считают, что для этого достаточно хорошо прижать его двумя лопатками.

"Я обнаружил, что накрывание крышки помогает расплавить сыр, чтобы вы могли просто перевернуть его нормально", - критически написал еще один пользователь соцсети.

Кто-то метко подметил, что из-за этого метода переворачивания все крошки окажутся на плите и полу.

Что еще можно добавить в бутерброды

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусную намазку "Блочка". Этот рецепт очень выручит, если вы хотите приготовить быстрый перекус или накормить большое количество людей. Эта универсальная закуска хорошо сочетается с другими начинками для бутербродов. По желанию в намазку можно добавлять любые овощи, зелень, крабовые палочки, консервированную сардину или соленую сельдь.

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